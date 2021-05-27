Олег Скрипка зізнався, чому знімається в рекламі онлайн-казино: я не в захваті

Музикант зізнався, що, якби у нього була робота, то він би не "світився" в рекламі.

"Якби я мав роботу, я б не знімався в цьому. Тому, друзі-хейтери, звертайтеся до тих, хто вирішив забрати роботу у артистів. Безумовно, я не в захваті від того, що знявся в цій рекламі, але для мене це не критично. Якщо ти не маєш рік роботи та у тебе немає перспективи, то починаєш приймати такі рішення", - відверто сказав Скрипка.

Артист повідомив, що ніколи не грав в казино і в його планах такого і немає. Також Скрипка зазначив, що це відповідальність самої людини, яка подивилася рекламу і прийняла рішення.

"Я зізнаюся чесно - в казино я ніколи не грав і поки не збираюся грати. Але це рішення кожної людини. Я знаю людей, які люблять грати в казино. В принципі, якщо філософствувати, то все наше життя побудована таким чином, що ти сам повинен брати на себе відповідальність. Ти побачив рекламу, але відповідальність залишається на тобі. І якщо у людей є така агресія, думаю, швидше за все, ця агресія через те, що вони всередині не можуть це рішення прийняти. Ось, я думаю, що не потрібно артистам співати російською, але ніякої агресії по відношенню до них у мене немає", - розповів Скрипка.

Олег Скрипка розповів про свою участь в рекламі казино