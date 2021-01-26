Тор, Буржуй та Олімпіада: названо найбільш незвичайні імена дітей у 2020 році

Незвичайні імена дітей в 2020 році (фото: pixabay.com)

Батьки діляться на тих, хто воліє називати своїх дітей традиційними іменами, і тих, хто підходить до вибору імені з оригінальної сторони і дає своїй дитині незвичайне ім'я.

Міністерство юстиції опублікувало на своїй сторінці в Facebook перелік рідкісних імен, якими українські батьки називали своїх новонароджених дітей у 2020 році.

Трендові рідкісні імена

Для хлопчиків: Арес, Августин, Амбре, Апалон, Адам, Аскольд, Ангел, Арон-Моісей, Буржуй, Богодар, Братислав, Вакула, Вогнедар, Грант, Гедеон, Дартан’ян, Добриня, Даміан-Меркурій, Добре-Авенір, Еней, Єлісей, Зеленський, Київ, Князь, Лимон, Мілан, Марсель, Матео, Ніл, Ной, Людвік, Оскар, Одисей, Омар, Октавіан, Платон, Принц, Парижан, Пантелеймон, Річард, Расмад-Рой, Светодар, Сулейман, Спартак, Соломон, Тігран, Тамерлан, Тор, Тадеуш, Шархан, Ясмін, Ясон, Ярволод, Яросвіт, Яник.

Для дівчаток: Анфіса, Аурора, Афіна, Асоль, Аврора, Аполлінарія, Божена, Беатріса, Весна, Всеслава, Вальківія, Жасмін, Женев’єва, Златовласа, Златослава, Золушка, Земфіра, Зоря, Єсенія, Євангеліна, Ізабелла, Імперія, Ізольда, Квітка, Луна, Ліана, Мальва, Магдалина, Мануела, Мірабелла, Мія-Хенд, Мія, Мира-Слава, Мадона, Мія-Соломія, Настасья, Нєва, Ніца, Росава, Регіна, Розалія, Санта-Марія, Суламіта, Самара, Санта, Одарка, Олімпіада, Тереза, Теона, Флоренція, Фрея, Хадіжа, Хрусталіна, Цвітозара, Шанель, Ясмін, Юріка.

Вибір імені дитини - право батьків. Але все ж, якщо через кілька років цій дитині не буде подобатися її ім'я, то вона зможе його змінити. Так само як і прізвище, і з недавнього часу навіть по батькові.

Нагадаємо, у 2020 році своє ім'я вирішили змінити 1300 жителів Києва. Ми писали про незвичайні зміни імен мешканців столиці.