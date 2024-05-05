"Будут всегда в тренде". Стилист подсказала, как выбрать идеальные очки на лето: фотопримеры

Солнцезащитные очки являются обязательным аксессуаром в летнем гардеробе. Лишь одна эта деталь может добавить изысканности вашему образу, сделать его игривым или же грубым.
О том, как выбрать идеальные очки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию стилиста Елены Шевченко в Instagram.
"Очки - это просто идеальный способ заменить летом макияж. Согласитесь, не очень приятно, когда в +30 по вам течет тональный крем и тушь. А хорошие очки очень неплохо могут заменить дневной макияж. Выбрать оправу - это дело не из легких. Предлагаю сначала разобраться в том, что такое основная пара очков и зачем она вам нужна", - говорит стилист.
Шевченко советует выбрать одну пару с качественной оправой, с хорошими линзами, которые будут защищать глаза и подходить ко всему. А вот акцентные очки под определенные виды можно взять бюджетные.
Какими должны быть идеальные очки:
"Мой личный лайфхак - брать контрастные очки. Черные с черной линзой, или белая оправа с черной линзой. Выходит легкий, ненавязчивый, но яркий акцент в портретной зоне", - советует Шевченко.
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