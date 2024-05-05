"Будуть завжди в тренді". Стиліст підказала, як вибрати ідеальні окуляри на літо: фотоприклади

Сонцезахисні окуляри є обов'язковим аксесуаром у літньому гардеробі. Лише одна ця деталь може додати вишуканості вашому образу, зробити його грайливим або ж брутальним.
Про те, як вибрати ідеальні окуляри, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію стиліста Олени Шевченко в Instagram.
"Окуляри - це просто ідеальний спосіб замінити влітку макіяж. Погодьтесь, не дуже приємно, коли в + 30 по вас тече тональний крем і туш. А гарні окуляри дуже непогано можуть замінити денний макіяж. Вибрати оправу - це справа не з легких. То ж пропоную спочатку розібратися в тому, що таке основна пара окулярів і нащо вона вам потрібна", - каже стиліст.
Шевченко радить вибрати одну пару із якісною оправою, з гарними лінзами, які захищатимуть очі й підходитимуть під усе. А от акцентні окуляри під певні образи можна взяти бюджетні.
Якими мають бути ідеальні окуляри:
"Мій особистий лайфхак - брати контрастні окуляри. Чорні з чорною лінзою, чи біла оправа з чорною лінзою. Виходить легкий, ненавʼязливий, але яскравий акцент в портретній зоні", - радить Шевченко.
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