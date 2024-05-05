"Будуть завжди в тренді". Стиліст підказала, як вибрати ідеальні окуляри на літо: фотоприклади

Як вибрати окуляри на літо

"Окуляри - це просто ідеальний спосіб замінити влітку макіяж. Погодьтесь, не дуже приємно, коли в + 30 по вас тече тональний крем і туш. А гарні окуляри дуже непогано можуть замінити денний макіяж. Вибрати оправу - це справа не з легких. То ж пропоную спочатку розібратися в тому, що таке основна пара окулярів і нащо вона вам потрібна", - каже стиліст.

Шевченко радить вибрати одну пару із якісною оправою, з гарними лінзами, які захищатимуть очі й підходитимуть під усе. А от акцентні окуляри під певні образи можна взяти бюджетні.

Якими мають бути ідеальні окуляри (фото: purpur.stylist)

Якими мають бути ідеальні окуляри:

захист лінз UV-400. Тільки такий рівень гарантує повний захист очам

нейтральні кольори: чорний, білий, синій, коричневий, золотий або срібний метал, прозорі

лінзи чорні, сині, коричневі

відсутність фурнітури та великого розміру лейблів. Бо якщо є фурнітура - буде важче поєднати з прикрасами

окуляри мають відповідати розміру вашого обличчя. Вони повинні бути не замаленькими, не закінчуватися десь в зоні скроні та не закривати брови. Але й не повинні бути оверсайз

вибирайте класичну форму, яка пасує під ваше обличчя: мʼякий квадрат, овал, круг, прямокутник чи кішки

лінза має бути однотонна, пласка, без градієнта. Не дзеркальна, напівпрозора (якщо дозволяє захист)

товщина оправи має бути десь 0,5 мм. Не треба вибирати занадто масивну. Це вже більше акцентний варіант

Якими мають бути ідеальні окуляри (фото: purpur.stylist)

"Мій особистий лайфхак - брати контрастні окуляри. Чорні з чорною лінзою, чи біла оправа з чорною лінзою. Виходить легкий, ненавʼязливий, але яскравий акцент в портретній зоні", - радить Шевченко.