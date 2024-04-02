Топ лучших продуктов от изжоги: что успокоит ваш желудок

Изжога - это неприятное ощущение в желудочно-кишечном тракте, которое вызвано неправильным питанием. И с этим дискомфортом сталкивались многие люди хотя бы раз в своей жизни. И хотя изжога не является самостоятельным заболеванием, а всего лишь симптом проблем с желудком, она возникает из-за попадания кислого содержания желудка в пищевод, что и дает ощущение жжения за грудиной, кислый или горький привкус во рту.

Какие продукты помогут облегчить состояние при изжоге, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на WebMD.

Выбирайте продукты с низким содержанием кислоты

Когда кислота и другие жидкости из желудка попадают обратно в пищевод, возникает изжога. Однако кислота, которая уже находится в желудке, — не единственная проблема.

Натуральные кислоты в продуктах, которые вы едите, например, во многих фруктах, овощах и напитках, также играют роль, говорит Бани Роланд, доктор медицинских наук, гастроэнтеролог и доцент Университета Джонса Хопкинса.

Что можно есть при изжоге

Дыни и бананы. Хотя большинство фруктов имеют высокое содержание кислоты, эти в тот список не входят. Бананы всегда пригодятся в качестве перекуса. Хороши все виды дынь, такие как арбуз, дыня и медвяная роса.

Овсяная каша. Это отличный способ начать свой день. Овсянка не вызывает рефлюкса, она насыщает и содержит много полезной клетчатки.

Хлеб. Выбирайте цельнозерновые продукты (это будет первый ингредиент на этикетке), которые сделаны из необработанных зерен. Другой полезный для здоровья хлеб, например, пшеничный или семизерновой.

Рис и кускус. Эти полезные сложные углеводы полезны, если у вас рефлюкс. Выбирая рис, отдавайте предпочтение коричневому рису, в котором больше клетчатки.

Зеленые овощи. Брокколи, спаржа, зеленая фасоль, сельдерей и цветная капуста содержат мало кислоты.

Нежирная птица и мясо. Приготовьте курицу и индейку на гриле, на гриле, в духовке или на пару.

"Просто снимите кожицу и не жарьте ее", - говорит Роланд. Даже говяжий фарш и стейк подойдут, если они нежирные.

Картофель. Другие корнеплоды тоже хороши, но только не лук.

Рыба. Тушеная, вареная и запеченная рыба - хороший выбор. Только не жарьте ее и не используйте жирные соусы.

Яичные белки. Они являются хорошим источником белка и содержат мало кислоты. Просто пропустите желток, который с большей вероятностью вызовет симптомы.

Эксперт подчеркивает, что вы не сможете определить, насколько кислая пища, глядя на нее. Этого также нет на этикетке с пищевой ценностью. Но вы можете исследовать pH пищи, который является показателем в ней кислоты. Чем ниже показатель рН, тем выше кислотность - рН лимонного сока составляет 2,0.

Если вы стремитесь к продуктам с рН 5 и выше, то у вас больше шансов избежать проблем. Узнать уровень рН некоторых продуктов можно на сайтах и в кулинарных справочниках.

Какие продукты облегчат изжогу

Разные продукты и травы уже давно используются для лечения рефлюкса и расстройства желудка. Но имейте в виду, что, хотя некоторым они могут помочь, "они не подойдут всем", - говорит гастроэнтеролог Джей Куммерле, доктор медицинских наук из Университета Содружества Вирджинии.

Возможно, вы захотите попробовать:

Фенхель. Этот хрустящий овощ со вкусом лакрицы станет отличным дополнением к салатам. Есть некоторые доказательства того, что фенхель может улучшить пищеварение. Его pH составляет 6,9, поэтому в нем мало кислоты.

Имбирь. Имбирь, давнее натуральное средство от расстройства желудка, действительно помогает при рефлюксе.

Петрушка. Эта веточка петрушки на вашей тарелке служит не только украшением. Петрушка уже сотни лет является традиционным средством лечения расстройства желудка.

Алоэ вера. Это еще одно старое средство лечения проблем с желудочно-кишечным трактом, которое помогает при рефлюксе. Вы можете купить алоэ вера как растение или как добавку - в капсулах, соках и других формах. В рецептах работает как загуститель.

Просто убедитесь, что это не латексная форма и что он не содержит антрахинонов (в первую очередь алоина), которые могут раздражать пищеварительную систему.