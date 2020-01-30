Іван Франко - росіянин: скандал з Нобелівським комітетом отримав продовження

Івана Франка називали росіянином (колаж: РБК-Україна)

Іван Франко довгий час "був уродженцем Російської Федерації" на думку Нобелівського комітету

Іван Франко більше не росіянин на сайті Нобелівського комітету. Великого українського письменника, який у 1916 році був номінантом на Нобелівську премію, назвали громадянином Російської Федерації у графі "країна". Українці в мережі Facebook почали флешмоб під назвою "Українці пишуть листа до Нобелівського комітету".

Не минуло й кількох днів, як спільні зусилля українців, серед яких директор музею Франка у Львові Богдан Тихолоз, дали плоди. У комітеті виправилися й історична справедливість відновилася.

Іван Франко більше не громадянин РФ (скрін: facebook.com/tycholoz)

Тепер український письменник, який народився у 1856 році в Нагуєвичах Львівської області (тоді Австрійська імперія, що існувала в 1804-1867 роках), а помер у Львові (тоді вже було двоєдина Австро-Угорська держава (час існування - 1867-1918 роки), є "громадянином Австро-Угорщини".

Іван Франко перестав бути "росіянином" (фото до і після: nobelprize.org)

За словами істориків і біографів, письменник ніколи не був громадянином не те щоб Російської Федерації, але навіть Російської імперії. Іван Франко кілька разів бував в Російській імперії (а точніше, в підросійській Україні - у Києві та Одесі), а також побував під тимчасовою російською окупацією в захопленому царськими військами під час Першої світової війни Львові (в 1914-1915 рр.).

Варто відзначити, що однією з причин, що Іван Франко не отримав Нобелівську премію 1916 року, стала його передчасна смерть. Письменник помер 28 травня 1916 року.