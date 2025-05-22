10 украинских вкуснейших напитков, о которых в США и Европе даже не слышали: их стоит попробовать!

В мире гастрономии украинская кухня постепенно приобретает международное признание. Однако, наряду с борщом и варениками, существует ряд традиционных напитков, которые остаются малоизвестными за пределами Украины.

Контабас

Редкий украинский напиток, изготовленный путем настаивания почек черной смородины на специально подготовленном дистилляте.

Согласно историческим источникам, рецепт этого напитка был найден в заброшенном доме на Закарпатье, где хранилось более 90 литров контабаса, изготовленного в 1993 году. Почки черной смородины собираются вручную лишь несколько дней в году, что делает производство напитка ограниченным.

Сыровец

Древний украинский напиток, изготавливаемый путем естественного брожения хлебного сусла или ржаной муки с водой. Его часто считают предшественником кваса, но без резкого послевкусия.

Сыровец имеет легкую кислинку, освежает в жару и хорошо утоляет жажду. В разных регионах в него могли добавлять мяту, изюм или немного меда. Из-за своей натуральности и простого состава сировец сейчас снова набирает популярность среди сторонников ЗОЖ.

Медовуха

Традиционный украинский напиток, изготовленный путем брожения меда с добавлением воды и дрожжей. История медовухи достигает времен Киевской Руси, где она считалась напитком богов и использовалась в религиозных обрядах.

Медовуха (фото: Википедия)

Наливка

Это домашний ликер, изготовленный путемнастаивания фруктов (вишни, сливы, яблоки) на водке с добавлением сахара.

Она имеет сладкий вкус и часто потребляется как дигестив. Наливки были неотъемлемой частью украинской жизни и всегда сопровождали различные праздничные события и обряды.

Сливняк

Ферментированный напиток, приготовленный из свежего сливового сока. В некоторых регионах его сравнивают с домашним вином, однако сливняк имеет собственную рецептуру и может быть как безалкогольным, так и с небольшим содержанием алкоголя.

Благодаря сладко-кислому вкусу его пьют охлажденным, а летом - со льдом. Напиток популярен на западе Украины, особенно в сельских местностях, где сливы - одна из главных сезонных культур.

Узвар с розмарином

Классический узвар - это компот из сушеных груш, яблок, слив и изюма, который традиционно подают на Рождество. Но современные украинские повара придают ему новое звучание, добавляя специи и травы.

Розмарин, например, прекрасно сочетается с сухофруктами, создавая едва уловимый аромат хвои и освежающие нотки. Такой узвар можно подавать как в горячем, так и в охлажденном виде.

Узвар (фото: Википедия)

Спотыкач

Настойка на водке с добавлением специй, таких как гвоздика, корица, мускатный орех, шафран и ваниль. Его готовят путем настаивания в течение двух недель, после чего фильтруют и подают.

Название напитка происходит от эффекта, который он производит на человека - после нескольких рюмок ноги могут "спотыкаться", хотя сознание остается ясным.

Сбитень

Древний украинский горячий напиток на основе меда, воды, специй (обычно это лавровый лист, гвоздика, корица) и иногда трав. Его варили еще в Киевской Руси как альтернативу чаю.

Сбитень не только вкусный, но и полезный: он обладает противовоспалительными свойствами и хорошо согревает в холодную погоду. Сегодня рецепт сбитня восстанавливают во многих этноресторанах и на фестивалях.

Ряженка

Традиционный украинский кисломолочный напиток с нежной кремовой текстурой и характерным карамельным привкусом. Ее готовят путем длительного томления (запекания) коровьего молока в печи или духовке (6-10 часов), а затем заквашивают молочнокислыми бактериями.

Ряженка (фото: Википедия)

Квас-шампанское (бузиновый квас)

Традиционный ферментированный напиток, изготовленный на основе цветов или ягод бузины, иногда с добавлением хлебной закваски, сахара или меда.

Он имеет приятный кисловато-сладкий вкус и нежный аромат. Из-за естественной газированности его еще называют "домашним шампанским". Такой напиток часто готовили на село к праздникам, в частности на свадьбу или Троицу.

Эти напитки лишь - часть богатого украинского гастрономического наследия. Они отражают культуру, традиции, мастерство поколений и поразят даже гурманов из Лондона или Нью-Йорка.