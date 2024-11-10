Топ-7 новых хороров, от которых волосы встают дыбом, если смотреть в одиночестве

Готовы ли вы к ужасу, который заставит ваше сердце биться чаще? Если вы любите смотреть фильмы, которые вызывают холодный пот и тревогу, когда вы одни в комнате, этот список для вас!
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас топ-7 новых хорроров, созданных именно для того, чтобы заставить испытывать настоящий страх в одиночестве.
Научно-фантастический хоррор с элементами драмы, повествующий историю Элизабет Спаркл, популярной телеведущей, которая после завершения карьеры сталкивается с большими переменами в своей жизни. После того, как продюсер предлагает ей уйти на пенсию, она открывает для себя "Субстанцию" - таинственный препарат для репликации клеток, позволяющий создать молодую версию себя. Однако после использования этого препарата начинаются непредсказуемые последствия, когда появляется другая женщина Сью, которая является частью ее сознания.
События разворачиваются в 1980-х, где главная героиня Максин Минкс отправляется в Лос-Анджелес, чтобы стать звездой. Но путь к славе в Голливуде становится опасным, ведь Максин оказывается в центре ужасающих событий, когда на горизонте появляется неизвестный преследователь. Фильм обещает насыщенную атмосферу, некоторые новые лица, такие как Элизабет Дебики и Кевин Бейкон, и много темного юмора и напряжения, присущего этой серии.
Фильм рассказывает об удивительном доме, имеющем зловещую историю. Главные герои, работающие смотрителями этой старой постройки, сталкиваются с паранормальными явлениями и раскрывают страшные тайны, связанные с его прошлым. Картина сулит атмосферу напряжения, зловещую обстановку и неожиданные повороты, делая ее интересным выбором для любителей ужасов и мистики.
Психологический триллер, где супружеская пара отправляется на экзотический курорт, чтобы восстановить отношения, но случайный инцидент раскрывает опасную сторону курорта. Главные герои становятся участниками жестоких и загадочных событий, а их жизнь приобретает необратимый поворот.
Комедийный хоррор, в котором главная героиня отправляется на необычное свидание с монстром, не подозревая, что это станет началом ее опаснейшего приключения. В ходе действия она сталкивается с забавными, но вместе с тем страшными ситуациями, испытывающими ее смелость и умение бороться с уродами.
Черная комедия с элементами ужасов, рассказывающая о группе людей, переживающих удивительные и страшные события, связанные с таинственными и зловещими существами. В центре сюжета - молодая женщина, которая имеет дело с мрачными и паранормальными событиями в своей жизни.
История рассказывает о роботизированной кукле по имени М3ГАН, разработанной для того, чтобы быть другом и защитником для маленькой девочки после смерти ее родителей. Однако кукла начинает развивать опасные инстинкты и становится опасностью для окружающих.
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