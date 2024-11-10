Топ-7 новых хороров, от которых волосы встают дыбом, если смотреть в одиночестве

Субстанция (2024)

Научно-фантастический хоррор с элементами драмы, повествующий историю Элизабет Спаркл, популярной телеведущей, которая после завершения карьеры сталкивается с большими переменами в своей жизни. После того, как продюсер предлагает ей уйти на пенсию, она открывает для себя "Субстанцию" - таинственный препарат для репликации клеток, позволяющий создать молодую версию себя. Однако после использования этого препарата начинаются непредсказуемые последствия, когда появляется другая женщина Сью, которая является частью ее сознания.

Максин XXX (2024)

События разворачиваются в 1980-х, где главная героиня Максин Минкс отправляется в Лос-Анджелес, чтобы стать звездой. Но путь к славе в Голливуде становится опасным, ведь Максин оказывается в центре ужасающих событий, когда на горизонте появляется неизвестный преследователь. Фильм обещает насыщенную атмосферу, некоторые новые лица, такие как Элизабет Дебики и Кевин Бейкон, и много темного юмора и напряжения, присущего этой серии.

Смотрители (2024)

Фильм рассказывает об удивительном доме, имеющем зловещую историю. Главные герои, работающие смотрителями этой старой постройки, сталкиваются с паранормальными явлениями и раскрывают страшные тайны, связанные с его прошлым. Картина сулит атмосферу напряжения, зловещую обстановку и неожиданные повороты, делая ее интересным выбором для любителей ужасов и мистики.

Бескрайний бассейн (2023)

Психологический триллер, где супружеская пара отправляется на экзотический курорт, чтобы восстановить отношения, но случайный инцидент раскрывает опасную сторону курорта. Главные герои становятся участниками жестоких и загадочных событий, а их жизнь приобретает необратимый поворот.

Свидание с монстром (2023)

Комедийный хоррор, в котором главная героиня отправляется на необычное свидание с монстром, не подозревая, что это станет началом ее опаснейшего приключения. В ходе действия она сталкивается с забавными, но вместе с тем страшными ситуациями, испытывающими ее смелость и умение бороться с уродами.

Свежатина (2022)

Черная комедия с элементами ужасов, рассказывающая о группе людей, переживающих удивительные и страшные события, связанные с таинственными и зловещими существами. В центре сюжета - молодая женщина, которая имеет дело с мрачными и паранормальными событиями в своей жизни.

М3ГАН (2022)

История рассказывает о роботизированной кукле по имени М3ГАН, разработанной для того, чтобы быть другом и защитником для маленькой девочки после смерти ее родителей. Однако кукла начинает развивать опасные инстинкты и становится опасностью для окружающих.