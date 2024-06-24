Топ-5 удивительных фактов, почему животные превосходят человека

Люди могут считаться самым умным и сильным видом на Земле, однако мы не способны соперничать со многими другими видами за скорость, выносливость или способность адаптироваться.

Сила

Будучи людьми, мы считаем себя сильнейшей расой. Хотя наша сила значительна, крошечные существа, такие как жуки и муравьи, могут заставить нас стыдиться. К примеру, навозный жук может тянуть вес, который в 1141 раз превосходит его собственный. Человеческий эквивалент такой силы - почти 73 000 килограммов.

В этом "соревновании" выигрывают африканские слоны. Эти огромные, но при этом милые существа могут переносить более 9000 килограммов с помощью своего хобота. Они могут поднимать огромные предметы, включая своих детенышей, и потребляют невероятное количество воды, которое необходимое им для выживания.

Африканские слоны самые сильные в мире (фото: Freepik)

Скорость

В отличие от силы, более мелкие существа необязательно привлекают внимание с точки зрения скорости. Например, один из самых быстрых людей в мире, Усэйн Болт, был известен тем, что достиг скорости 44,72 километра в час в беге на 100 метров. Однако гепард легко удваивает скорость Болта всего за 3 секунды.

Птица сапсан, известная как одно из самых быстрых живых существ, может развивать потрясающую скорость 355 километров в час. Это невероятное существо превосходит почти все достижения человечества.

Причина этого - простая необходимость. Чтобы перехватить добычу в небе, сапсан должен нырять с огромной скоростью. Достигать этого ему позволяет сочетание тонких перьев, заостренных крыльев и аэродинамического тела.

Производительность

Некоторые пчелы будут работать всего несколько часов, а некоторые - более 12. Рабочие пчелы, постоянно работающие в улье, заняты днем и ночью. Благодаря отсутствию ограничений, основанных на факторах окружающей среды и времени, эти пчелы могут продолжать свои задачи (такие, как охлаждение гнезда крыльями и уход за разными сотами) постоянно.

Муравьи - еще один яркий пример продуктивности. В муравьином сообществе каждый член должен выполнять свою роль. Кто-то защищает свою колонию, кто-то собирает еду, а кто-то воюет, чтобы поработить другие колонии муравьев. Это не только тяжелая, но также трудоемкая и длительная работа.

В то время как мы ложимся в конце тяжелого дня и часами отдыхаем, рабочие муравьи спят всего 4-5 часов в течение дня. Доказано, что это сокращает продолжительность их жизни.

Муравьи одни из самых продуктивных видов существ на планете (фото: Freepik)

Адаптация

Как люди мы сделали несколько невероятных адаптаций. Однако они в значительной степени зависели от машин и строительства. Другие животные не умеют делать такие кропотливые вещи своими руками.

Таким образом, на протяжении тысячи миллионов лет они были вынуждены адаптироваться. Допустим, что животное, живущее в Южной Африке, не могло адекватно прокормить себя, поскольку недотягивалось до пищи. В течение очень долгого времени шея этого существа росла и в конце концов животное стало тем, кого мы знаем сейчас - жирафом.

Еще один классический пример адаптации - полет. В то время как обезьяны предпочитают раскачиваться и прыгать из-за огромных навесов, некоторые животные используют более простой подход - бегство (например, миграция).

Бой

В битве животные выиграют нас с большим преимуществом. Люди имеют невероятное оптическое оборудование. Кроме контактных линз и очков мы разработали телескопы, способные видеть большие расстояния в нашей Вселенной.

Однако это оборудование не компенсирует наши недостатки в реальной практике. Вероятно, это связано с тем, что людям больше не нужно слоняться по широким открытым пространствам, чтобы выжить. Существам, не имеющим доступа к сельскому хозяйству, например птицам, нужно сильное зрение. Они должны иметь возможность увидеть свою жертву задолго до того, как будут замечены.

Например, орел - классический пример животного с великолепным зрением. Даже самые близорукие орлы видят в четыре раза лучше, чем средний человек. По оценкам, орел может увидеть кролика на расстоянии до 5 км.