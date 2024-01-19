Топ-7 хороших и качественных смартфонов по цене до 15 тысяч гривен

TECNO CAMON 20 Premier

Основная камера 64 Мп со светочувствительным модулем RGBW

Эта технология заменила субпиксель G (зеленый) на субпиксель W (белый) в традиционной компоновке пикселей RGGB. Добавьте больше фактуры и раскройте детали композиции.

Портретное видео с эффектом

Добавьте своему ролику элегантную деталь с помощью функции “Портретное видео с эффектом боке”. Фон видео станет размытым, а объект, на котором фокусируется внимание, станет более четким и очерченным.

Профессиональная фронтальная камера 32 Мп

Создавайте яркие селфи даже в темное время суток благодаря алгоритму ночной съемки.

Емкий аккумулятор на 5000 мА/ч

Забудьте о разряженной батарее. Аккумулятор 5 000 мА/ч продолжит время активного использования устройства.

TECNO CAMON 20 Premier

Honor 70 Lite 4/128GB

HONOR 70 Lite позиционируется как идеальная модель, которая хороша во всем. Внутри быстрый и прохладный чипсет Snapdragon 480+ 5G. Емкость аккумулятора составляет 5 000 мА/ч.

Гаджет оснащен 6,5-дюймовым TFT LCD-экраном с разрешением HD+, частотой обновления 90 Гц.

Работает смартфон на операционной системе Android 12 с фирменным интерфейсом Magic UI 6.1.

Камера с широкоугольным объективом позволит делать невероятные снимки природы и архитектуры, обеспечивая максимальный угол обзора. Фронтальная камера 8 Мп гарантирует четкие, контрастные и яркие селфи при любом освещении, а широкий угол обзора 90 градусов дает возможность делать запоминающиеся снимки.

Honor 70 Lite 4/128GB

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A54 - это воплощение лаконичного элегантного стиля и профессиональных возможностей съемки. Тройная основная камера 50 Мп с системой стабилизации VDIS и автофокусом снимает отличные фото и видео. 6.4-дюймовый Infinity-O FHD+ дисплей обеспечивает четкое изображение даже солнечным днем на улице. А емкая батарея на 5 000 мА/ч предоставит до 2 дней автономной работы.

Яркий фирменный стиль

Тонкий дизайн и лаконичная форма Samsung Galaxy A54 обеспечивают высокий уровень пользовательского комфорта. Бесшовный элегантный корпус в премиальном оформлении с лаконичным модулем камер представлен в четырех премиальных цветах на любой вкус: Лайм, Сирень, Графит, Белый.

Идеальные фото при любых обстоятельствах

Три AI-камеры основного модуля справятся с любой задачей, будь то портретная съемка, панорамное фото или ночная фотосессия. Используйте неограниченные возможности основной камеры 50 Мп, сверхширокоугольной камеры 12 Мп или камеры для макросъемки 5 Мп. Селфи-камера 32 Мп подчеркнет и отразит вашу природную красоту на каждом селфе.

Яркие видео даже ночью

Система стабилизации VDIS и OIS с широким углом, дополненная автофокусом и автокадрированием, создает четкие и яркие видео даже при плохом внешнем освещении. Камера воспринимает больше света и сглаживает дрожь руки, чтобы каждый ваш ролик радовал четкими контурами и яркими красками.

Samsung Galaxy A54

POCO X5 Pro

6-нм процессор Qualcomm Snapdragon 778G с частотой до 2.4 ГГц обеспечивает непревзойденную производительность, высокую скорость обработки графики и уникальное быстродействие системы.

POCO X5 Pro поставляется с оперативной памятью 6/8 Гб для стабильной и плавной работы системы. Уникальная технология RAM Expansion обеспечивает увеличение оперативной памяти до 11/13 Гб за счет встроенной памяти, если POCO требует дополнительного ресурса.

Система камер с основным модулем 108 Мп получает отличные фотографии при любых условиях съемки. Ультраширокоугольная камера 8 Мп захватывает в кадре больше видов и впечатлений. Макрокамера 2 Мп поможет сфокусироваться на деталях.

Оцените высокую четкость, глубину и плавность изображения на 6.67-дюймовом FHD+ AMOLED дисплее с частотой 120 Гц. Благодаря увеличенной контрастности и яркости до 900 нит вы сможете пользоваться смартфоном даже при ярком дневном освещении. А частота дискретизации 240 Гц открывает новый опыт управления в играх и приложениях.

POCO X5 Pro

Infinix ZERO 30 4G

Мощный процессор Helio G99 вместе с 8 Гб+8 Гб оперативной памяти обеспечивают бесперебойную работу всех программ и игр. 256 ГБ встроенной памяти позволяют сохранить все ваши видео, фотографии и файлы.

Батарея на 5 000 мА/ч позволит долго заниматься любимыми делами, а зарядка SuperCharge мощностью 45 Вт зарядит смартфон.

Infinix ZERO 30 4G

Google Pixel 6a

Это доступный, сверхбыстрый и безопасный телефон Google. Среднебюджетный смартфон 2022 на андроиде, дизайн которого практически полностью повторяет более ранние и удачные модели 6 и 6 Pro, обеспечивает быструю и гладкую загрузку приложений, видео, фотографий и прочего. Модель имеет флагманский чип Google Tensor, 5G, уникальные технологии съемки и обновленный блок камер.

Модель Pixel 6a имеет качественный экран на 6,1 дюйма, что поменьше, если сравнивать с серией 5. Разрешение 1080 х 2400 с соотношением сторон 20*9 и 429 пикселей на дюйм.

Производительность

С процессором Tensor от Google весь функционал работает без каких-либо сбоев. По своему ценнику процессор обеспечивает отличную производительность, а вместе с 6 Гб оперативной памяти делают устройство максимально стабильным.

Автономность

Батарея имеет мощность 4 410 мА/ч, что обеспечивает целый день работы в смешанном режиме без использования режима энергосбережения.

Камеры

У двух 12-мегапиксельных камер на задней панели есть все - четкие фотографии, размытый фон, потрясающий ночной режим и многое другое.

Google Pixel 6a

OnePlus Nord 2T 5G 8/128GB

Смартфон OnePlus Nord 2T получил новый процессор MediaTek Dimensity 1300. Аппарат содержит 6,43-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц.

На задней панели расположена тройная камера. Она включает в себя главный 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX 766, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 2-мегапиксельный монохромный сенсор. Фронтальная камера - 32-мегапиксельная.

Пользователям доступна батарея емкостью 4 500 мА/ч и поддержка быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 80 Вт. Аппарат работает под управлением OxygenOS 12.1 на базе Android 12.

OnePlus Nord 2T 5G 8/128GB