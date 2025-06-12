Топ-7 бюджетных продуктов, которые поддержат ваш иммунитет летом

Узнайте о 7 бюджетных суперфудах, которые помогут вашему организму эффективно бороться с вирусами, инфекциями и стрессом, оставаясь при этом финансово обоснованными.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о 7 бюджетных продуктах, которые сможет себе позволить каждый украинец.

Почему иммунитет нуждается в нашей поддержке, особенно сейчас?

Иммунная система - это сложная сеть клеток, тканей и органов, которые работают вместе, чтобы защитить организм от вредных захватчиков, таких как бактерии, вирусы и грибки.

В условиях повышенного стресса, эмоциональной нагрузки и возможных дефицитов питательных веществ, иммунитет может ослабевать, делая нас более уязвимыми к болезням. Правильное питание является фундаментом для его эффективной работы, обеспечивая организм необходимыми витаминами, минералами и антиоксидантами.

7 бюджетных продуктов для крепкого иммунитета:

Капуста, как белокочанная, так и квашеная, является настоящей витаминной бомбой. Она богата витамином С, мощным антиоксидантом, играющим ключевую роль в поддержании иммунной функции.

Кроме того, квашеная капуста является источником пробиотиков, которые улучшают микрофлору кишечника, где сосредоточено до 70% иммунных клеток. Этот самый доступный овощ можно добавлять в свежем виде в салаты, тушить или готовить супы.

Чеснок и лук - эти ароматные овощи содержат аллицин, мощное соединение с антибактериальными и противовирусными свойствами. Они также являются источником пребиотиков, которые питают полезные бактерии в кишечнике, способствуя его здоровью. Добавляйте их в свежем виде в салаты, супы, соусы или используйте как приправу к различным блюдам.

Яркие тыква и морковь чрезвычайно богаты бета-каротином, который в организме превращается в витамин А. Этот витамин критически важен для здоровья слизистых оболочек - первой линии защиты от инфекций.

Готовьте тыквенные супы, каши, запекайте тыкву. Морковь можно добавлять в салаты, супы, тушеные блюда или есть сырой в качестве перекуса. Эти овощи доступны почти круглый год.

Куриные яйца - это отличный источник качественного белка, строительного материала для иммунных клеток и антител. Они также содержат витамин D (хотя и в небольшом количестве), селен и витамины группы В, которые важны для общего иммунного отклика. Яйца являются одним из самых доступных источников качественного белка, их можно употреблять вареными, жареными, в виде омлетов или добавлять в различные блюда.

Овсянка содержит уникальную растворимую клетчатку - бета-глюкан, которая известна своими иммуномодулирующими свойствами. Она может активировать иммунные клетки, усиливая их способность бороться с инфекциями.

Кроме того, овсянка - это источник сложных углеводов, которые обеспечивают стабильную энергию. Готовьте кашу на завтрак, добавляя фрукты или орехи - это очень экономичный и питательный продукт.

Бобовые, такие как фасоль, горох и чечевица, - это настоящая сокровищница растительного белка, клетчатки, а также важных минералов, таких как цинк и железо. Цинк жизненно необходим для развития и функционирования иммунных клеток, а железо предотвращает анемию, которая может ослабить иммунитет. Добавляйте бобовые в супы, рагу, салаты, или готовьте из них паштеты или гарниры. Они очень сытные и доступные.

Хотя подсолнечное масло не едят ложками, его нерафинированный вариант является источником витамина Е - мощного антиоксиданта, который защищает клетки иммунной системы от повреждений. Важно выбирать именно нерафинированное масло, поскольку оно сохраняет большинство полезных свойств. Используйте его для заправки салатов или добавляйте в готовые блюда.