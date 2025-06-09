Пять причин, почему греческий йогурт должен стать частью вашего рациона
Греческий йогурт отличается от другой "молочки" более высоким содержанием белка благодаря особому процессу изготовления, включающему процеживание сыворотки. Это делает его более густым и насыщенным, а также обогащает питательными веществами.
О 5 причинах включать этот продукт в рацион, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.
Питательная ценность греческого йогурта
Греческий йогурт - это не просто вкусный, но и чрезвычайно питательный продукт. Порция нежирного, несладкого греческого йогурта весом 200 граммов содержит:
- 146 калорий
- 20 граммов белка
- 3,8 грамма жиров
- 7,8 грамма углеводов
Кроме того, он является отличным источником витамина B12 (43% суточной нормы), рибофлавина (В2) (35%), селена (45%), а также кальция (18%), фосфора (22%) и цинка (11%). По сравнению с обычным йогуртом, греческий йогурт выигрывает по содержанию белка и имеет меньше углеводов, что делает его идеальным выбором для тех, кто следит за своим питанием.
Пять ключевых преимуществ для здоровья
Источник белка, витаминов и минералов
Белок является жизненно важным макроэлементом, участвующим во всех химических реакциях организма, поддерживает иммунную функцию и восстанавливает ткани. Греческий йогурт - это один из лучших источников белка. Кроме того, витамин В12, селен и цинк, содержащиеся в йогурте, являются незаменимыми для иммунной системы, образования эритроцитов и выработки энергии.
Укрепляет кости
Благодаря высокому содержанию белка, кальция, магния и фосфора, греческий йогурт способствует укреплению костной ткани и ускоряет ее формирование. Исследования показывают, что регулярное потребление йогурта может увеличить минеральную плотность костной ткани и снизить риск развития остеопороза.
Улучшает работу кишечника
Многие виды греческого йогурта содержат пробиотики - полезные бактерии, которые поддерживают здоровье пищеварительной системы и увеличивают бактериальное разнообразие в кишечнике. Важно выбирать несладкий йогурт, поскольку добавленный сахар может нарушить бактериальный баланс.
Способствует восстановлению мышц
Высокое содержание белка делает греческий йогурт идеальным перекусом после тренировки. Он способствует синтезу и восстановлению мышечного белка, помогая быстрее восстановиться после физических нагрузок и нарастить мышечную массу.
Насыщает и помогает поддерживать здоровый вес
Белок является наиболее сытным макроэлементом. Включение греческого йогурта в блюда и перекусы помогает дольше чувствовать себя сытыми, что может быть полезным для контроля веса. Исследования также связывают потребление йогурта с меньшим содержанием жира в организме и уменьшением обхвата талии.
Вас может заинтересовать
- Названа опасность от творога, о которой мало кто знает
- топ-продукты с белком, которые помогут вам похудеть
- Назван сыр, который содержит в разы больше белка, чем яйца
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.