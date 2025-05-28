Топ-6 сильных фильмов об Украине, которые сняли иностранцы

Иностранные режиссеры все чаще обращаются к украинской тематике - снимают документальные и художественные ленты о войне, свободе, несокрушимости, культуре и трагических событиях нашей истории. Их взгляд - это не просто оценка извне, а искренняя попытка понять, сопереживать и донести до мира правду об Украине.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает подборку из пяти фильмов, которые заставляют задуматься, вызывают эмоции и доказывают: история Украины важна для всего мира.

Іній (2017)

Фильм "Іній" - это военная драма, которая увидела свет в 2017 году и стала результатом международной копродукции Франции, Литвы, Украины и Польши. В центре сюжета - молодой литовец по имени Рокас, который отправляется в Украину и попадает в самое сердце войны.

То, что он видит собственными глазами, разрушает его представление о войне как о героическом приключении - вместо этого он сталкивается с ее беспощадной реальностью. Во время своего опасного путешествия Рокас знакомится с двумя военными журналистами, и это знакомство меняет его взгляд на события вокруг.

Мариуполис (2016, 2022)

Документальные фильмы "Мариуполис" (2016) и "Мариуполис 2" (2022) - это две очень разные, но в то же время глубоко связанные ленты литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса, который посвятил их украинскому городу Мариуполь во время войны.

В первой части, снятой в 2015-м и презентованной в 2016 году, Кведаравичюс показывает повседневную жизнь жителей прифронтового Мариуполя на фоне затишья после активных боевых действий. В фильме почти нет прямой политики или военной хроники. Вместо этого - наблюдение за жизнью обычных людей: репетиции театра, рыбаки на берегу моря, кузнецы, школьники.

Это портрет города на грани - будто в ожидании новой беды, но в то же время полного внутренней силы. Атмосфера сдержанно тревожная, но в кадре - человеческое достоинство, быт и красота обыденного.

Вторая часть - уже совсем другая история. Это страшное документальное свидетельство осады Мариуполя в марте 2022 года во время полномасштабного вторжения России в Украину. Кведаравичюс, несмотря на опасность, вернулся в город, чтобы задокументировать трагедию.

Он поселился в подвале православной церкви, где прятались люди, и снимал все: разбомбленные улицы, быт под постоянными обстрелами, страх, смерть, выживание.

Этот фильм стал его последним - в апреле 2022 года Кведаравичюс был убит российскими военными в Мариуполе. Благодаря сохранившимся материалам его партнерша Анна Белоброва смогла смонтировать "Мариуполис 2" и завершить замысел режиссера.

Голод до правди (2017)

Документальный фильм "Голод до правди" - это украинско-канадская лента, которая раскрывает одну из самых трагических страниц истории Украины - геноцид, совершенный советским режимом в 1930-х годах. В центре сюжета - история канадского репортера Реи Клайман, которая в 1932 году приехала в Украину и воочию увидела начало искусственного голода.

Шокированная масштабами трагедии, она начала публиковать правду о голодоморе на Западе, чем вызвала жесткую реакцию советской власти, которая окрестила ее "буржуазной нарушительницей спокойствия".

Лента сочетает архивные материалы с современными реалиями: авторы проводят четкие параллели между сталинскими методами подавления украинцев и современной агрессией со стороны России. Таким образом, "Голод к правде" не только чтит память жертв прошлого, но и подчеркивает: борьба за правду и достоинство украинского народа продолжается и сегодня.

Порцелянова війна (2024)

Над документальной лентой работали режиссеры Брендан Белломо и Слава Леонтьев.

Фильм рассказывает о трех украинских художниках - самом Славе Леонтьеве, его жене Ане Стасенко и их друге Андрее Стефанове, которые остались в Харькове после начала полномасштабной войны. Город, который с первых дней вторжения находится под постоянными ракетными ударами, стал фоном их истории.

Несмотря на опасность, герои фильма не оставляют своего дела. Они сопротивляются не только физически - Слава, в частности, ушел на фронт, - но и с помощью искусства: создают уникальные фарфоровые скульптуры, которыми украшают изуродованные войной здания. Их искусство становится актом сопротивления и символом несокрушимости.

Мировая премьера фильма состоялась на престижном кинофестивале Sundance в январе 2024 года, где лента получила гран-при в конкурсе документального кино. С тех пор фильм получил 37 наград и 27 номинаций на международных кинофорумах.

Суперсила (2023)

Документальная лента, созданная американским актером и режиссером Шоном Пенном в сотрудничестве с режиссером Аароном Кауфманом, который, к сожалению, скоропостижно скончался в 2024 году.

Работа над фильмом началась еще до полномасштабного вторжения России в Украину: сначала авторы планировали снять ленту о президенте Владимире Зеленском. Но события 24 февраля 2022 года кардинально изменили ход съемок и саму концепцию.

В центре фильма - превращение Владимира Зеленского из телевизионной звезды в настоящего лидера нации. Лента показывает, как Зеленский проявляет мужество и несокрушимость в самый сложный период современной истории Украины.

Кроме личной истории президента, "Суперсила" демонстрирует масштабы российской агрессии, человеческую трагедию войны и героизм украинцев. Шон Пенн лично приезжал в Украину несколько раз, в частности в первые дни войны, чтобы зафиксировать события собственными глазами и пообщаться с очевидцами.

Премьера ленты состоялась в 2023 году на Берлинском кинофестивале, где она вызвала громкий резонанс в прессе и среди зрителей.