Анджелина Джоли показала, как сочетать вещи, которые точно есть в шкафу каждой женщины (фото)

Так, Анджелина Джоли позировала на красной дорожке в характерном для себя минималистичном стиле.

Она создала утонченный образ, сочетая черный свитер с V-образным вырезом и свободной посадкой с серой юбкой-карандашом, которая идеально подчеркнула ее фигуру.

Анджелина Джоли (фото: Getty Images)

Чтобы придать наряду легкий непринужденный акцент, актриса закатала рукава свитера. Образ дополнили черные балетки, которые гармонично сочетались с юбкой миди.

Позже вечером Джоли добавила к своему луку бежевый шерстяной тренч, продемонстрировав свое умение подбирать стильные варианты для любого случая.

Наряд звезды дополнили несколько сдержанных аксессуаров: золотой браслет и пара изящных колец.

В макияже она осталась верна классике, сделав акцент на едва заметных черных стрелках, а свои светлые волосы с мелированием уложила в расслабленном, естественном стиле.

Впоследствии Анджелина завершила свой образ еще одним значимым дополнением - премией "Стелла делла Моле", которую она получила за выдающийся вклад в свою актерскую карьеру.

Кроме того, актриса презентовала свой новый режиссерский проект "Без крови", отметив международную премьеру ленты.

angelina jolie, получая стеллу-делла-моль, награду на torino-film-фестиваль! i'm so proud of our talented actress and director! pic.twitter.com/uWpizzT9lV — n (@kirbysjolie) November 24, 2024