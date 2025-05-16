Топ-6 мифов о волосах, которые сильно вредят: проверьте этот список!

В какие мифы не стоит верить

Выщипывание седых волос приведет к их дальнейшему росту

Будете ли вы иметь седые волосы в значительной степени зависит от того, имели ли их ваши родители, бабушки и дедушки (не говоря уже о нескольких различных формах стресса, которые могут способствовать поседению).

Стилист Уильям Уотли рассказал, что седые или белые волосы вызваны недостатком меланина, вырабатываемого в волосяном фолликуле, и это генетическая предрасположенность.

Важно знать, если седина генетическая, то это абсолютно нормально и не стоит переживать.

Чем больше пены в шампуне, тем лучше средство

Пена в шампуне это лишь нечто эстетическое, поэтому это не означает, что она будет лучше для волос. На самом деле, это может означать обратное.

Иногда, чем больше пены в средстве, тем больше агрессивных моющих средств и четвертичных ингредиентов в нем содержится.

Агрессивные моющие средства лишают волосы натуральных жиров, необходимых для поддержания здоровья кожи головы и волос, а также агрессивно влияют на окрашенные волосы.

Лучше всего выбирать шампунь с низким содержанием сульфатов или без него.

Избавиться от секущихся кончиков можно с помощью специального средства

К сожалению, что бы ни было написано на бутылочке со средством - это миф.

Средства для восстановления секущихся кончиков могут создавать видимость временного восстановления, сглаживая и герметизируя стержень волос. Но секущиеся кончики технически невозможно "отремонтировать".

Чтобы избавиться от секущихся кончиков, стоит подстричься.

Стрижка волос приводит к более быстрому росту

Стрижка волос каждые восемь-двенадцать недель поддерживает их здоровье, что может способствовать росту. Однако, сама стрижка - это не тот способ, который поможет быстрее получить более длинные волосы.

В конце концов, волосы могут расти только определенной скоростью. Нормальная скорость роста волос в среднем составляет около 15 сантиметров в год.

Некоторые добавки и специальные средства - это лишь некоторые из вещей, которые действительно могут помочь волосам расти. Но важно знать, что некоторые люди никогда не смогут отрастить длинные волосы, потому что это не заложено в их генетике.

Большие изменения цвета происходят быстро

Трансформация волос может выглядеть быстрой, но это не всегда так. Например, переход от черного к блонду - это большая работа, требующая даже нескольких дней.

Небольшие изменения цвета можно сделать за несколько часов, но большие изменения, являются более медленным процессом. Это займет несколько сеансов окрашивания.

Сухой шампунь может бесконечно увеличивать время между мытьем головы

Когда у вас мало времени, а волосы выглядят жирными, то сухой шампунь может стать настоящим спасением. Использование слишком большого количества сухого шампуня в течение длительного периода времени может быть вредным.

Такие шампуни могут вызвать накопление продукта, а также закупорить поры на коже головы, что может привести к ослаблению волос, вызвать их ломкость и раздражение кожи.