Топ-5 звезд со странными скрытыми талантами

Даже самые известные звезды могут скрывать неожиданные способности, о которых немногие знают! Они поражают нас на экранах, сценах и красных дорожках, но вне славы у них есть необычные таланты, о которых поклонники могут только догадываться.

Кеша - плетение из зубов

Забудьте о зубной фее - присылайте свои коренные зубы и клыки Кеши! После своего прорыва с хитом Фло Риды "Right Round" Кеша Роуз Себерт ворвалась в поп-сцену с дебютным альбомом "Animal". Накануне записи второго альбома певица призналась BANG Showbiz, которая призвала фанатов присылать ей шатавшиеся зубы.

Ее необычная просьба нашла отклик - певица собрала более тысячи зубов, и из них сделала себе бюстгальтер, головной убор, серьги и бусы, создав довольно эксцентричный и немного шокирующий образ.

Кеша (фото: instagram.com/kesha)

Кендалл Дженнер - имитация щебетания птиц

Успешная модель Кендалл Дженнер посетила шоу Джеймса Кордена "Late Late Show", чтобы показать миру свой необычный талант. Вторая младшая в семье Кардашьян умеет идеально имитировать щебетание птиц - и при этом выглядит впечатляюще!

Это шоу далеко не первое место, где она демонстрирует свое "естественное" мастерство. И если бы этого было мало, Кендалл тоже обладает гипермобильностью и может выгибать палец руки назад.

Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

Марк Руффало - езда на моноколесе

Езда на одноколесном велосипеде в стиле Халка - Marvel, почему это до сих пор не стало трендом? В одном из эпизодов "Шоу Грэма Нортона" американский актер и режиссер Марк Руффало раскрыл свою приверженность детскому увлечению - езде на моноколесе. Еще в 12 лет он овладел цирковым искусством, хотя прошло уже более 25 лет с тех пор, как звезда фильма "Свет прожектора" в последний раз садился на одноколесный велосипед.

После того как он успешно продемонстрировал свои умения, Нортон решил поднять планку и предложил актеру еще более сложную модель для катания.

Марк Руффало ​​​ (фото: Википедия)

Ааарон Пол - угадывание пола собаки

Даже если бы "Во все тяжкие" не принесло успеха, у Джесси Пинкмана было бы много интересных альтернатив. Во время шоу "Jimmy Kimmel Live!" в сегменте о скрытых талантах знаменитостей Аарон Пол рассказал, что может определять пол собаки, просто коротко ее погладив.

Киммел сразу решил проверить этот уникальный навык, пригласив актера попробовать на четырех разных собаках. Пол, с завязанными глазами, с точностью определил пол каждого животного, добавив при этом несколько шутливых отсылок к сериалу "Во все тяжкие".

Если все это действительно было импровизацией, остается догадываться, как Аарон освоил этот необычный талант.

Ааарон Полa (фото: Википедия)

Пирс Броснан - дыхание огнем

Пирс Броснан точно знает, как дышать огнем. Ирландский актер увлекся сценическим искусством еще в юности и посещал лондонский Овальный дом для мастер-классов и тренингов.

Однажды вечером Броснан освоил технику дыхания огнем, которая позже оказалась полезной в эпизоде ​​"Ремингтона Стила". Этот талант снова проявился, когда он появился в программе "Muppets Tonight" после выхода фильма "GoldenEye". Однако после того, как он попробовал незнакомое топливо, у Пирса появились волдыри на рту, что заставило его навсегда отказаться от этого навыка.

Пирс Броснан (фото: instagram.com/piercebrosnanofficial)