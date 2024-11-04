Топ-5 зірок з дивними прихованими талантами

Навіть найвідоміші зірки можуть приховувати несподівані здібності, про які мало хто знає! Вони вражають нас на екранах, сценах і червоних доріжках, але поза славою в них є незвичні таланти, про які шанувальники можуть лише здогадуватися.

Кеша - плетіння з зубів

Забудьте про зубну фею - надсилайте свої корінні зуби та ікла Кеші! Після свого прориву з хітом Фло Ріди "Right Round" Кеша Роуз Себерт увірвалася в поп-сцену з дебютним альбомом "Animal". Напередодні запису другого альбому співачка зізналася BANG Showbiz, що закликала фанатів надсилати їй зуби, які хиталися.

Її незвичайне прохання знайшло відгук - співачка зібрала понад тисячу зубів, і з них зробила собі бюстгальтер, головний убір, сережки й намиста, створивши доволі ексцентричний і трохи шокуючий образ.

Кеша (фото: instagram.com/kesha)

Кендалл Дженнер - імітація щебетіння птахів

Успішна модель Кендалл Дженнер завітала на шоу Джеймса Кордена "Late Late Show", щоб показати світу свій незвичайний талант. Друга наймолодша в родині Кардашьян уміє ідеально імітувати щебетання птахів - і при цьому виглядає вражаюче!

Це шоу далеко не перше місце, де вона демонструє свою "природну" майстерність. І якби цього було мало, Кендалл також володіє гіпермобільністю й може вигинати великий палець руки назад.

Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

Марк Руффало - їзда на моноколесі

Їзда на одноколісному велосипеді в стилі Халка - Marvel, чому це досі не стало трендом? В одному з епізодів "Шоу Грема Нортона" американський актор і режисер Марк Руффало розкрив свою прихильність до дитячого захоплення - їзди на моноколесі. Ще в 12 років він опанував циркове мистецтво, хоча минуло вже понад 25 років з тих пір, як зірка фільму "Світло прожектора" востаннє сідав на одноколісний велосипед.

Після того, як він успішно продемонстрував свої вміння, Нортон вирішив підняти планку і запропонував актору ще більш складну модель для катання.

Марк Руффало​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Ааарон Пол - вгадування статі собаки

Навіть якби "Пуститися берега" не принесло успіху, у Джессі Пінкмана було б багато цікавих альтернатив. Під час шоу "Jimmy Kimmel Live!" в сегменті про приховані таланти знаменитостей Аарон Пол розповів, що може визначати стать собаки, просто коротко її погладивши.

Кіммел одразу вирішив перевірити цей унікальний навик, запросивши актора спробувати на чотирьох різних собаках. Пол, із зав’язаними очима, з точністю визначив стать кожної тварини, додавши при цьому кілька жартівливих відсилок до серіалу "Пуститися берега".

Якщо все це дійсно було імпровізацією, залишається лише здогадуватись, як Аарон освоїв цей незвичайний талант.

Ааарон Пол​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Пірс Броснан - дихання вогнем

Пірс Броснан точно знає, як дихати вогнем. Ірландський актор захопився сценічним мистецтвом ще в юності та відвідував лондонський Овальний будинок для майстер-класів і тренінгів.

Одного вечора Броснан освоїв техніку дихання вогнем, яка пізніше виявилася корисною в епізоді "Ремінгтона Стіла". Цей талант знову проявився, коли він з’явився в програмі "Muppets Tonight" після виходу фільму "GoldenEye". Однак після того, як він спробував незнайоме паливо, у Пірса з’явилися пухирі на роті, що змусило його назавжди відмовитися від цієї навички.

Пірс Броснан (фото: instagram.com/piercebrosnanofficial​​​​​​​)