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Топ-5 женских комплиментарных духов, которые сведут с ума мужчин

Понедельник 17 июня 2024 18:42
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Топ-5 женских комплиментарных духов, которые сведут с ума мужчин Какие духи будут вызывать комплименты от мужчин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Духи - на 100% способны создавать настроение, в зависимости от повода. Есть ароматы, которые не оставят равнодушными почти никого и станут вашей своеобразной визитной карточкой. Хотите получать комплименты от окружающих и наслаждаться сами?

Какие духи обольстят мужчин и заставят их думать о владелице аромата - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Топ-5 лучших женских комплиментарных духов

Chanel Coco Mademoiselle

На первом месте - фундаментальная классика парфюмерии, которая никогда не выйдет из моды. Да, речь о Chanel, а именно аромат Coco Mademoiselle.

Это база, мастхэв, называйте как хотите. Но он настолько обольстительный и шлейфовый, что не оставит равнодушным никого.

Первоначальные ноты - апельсин, бергамот, в нотах сердца - жасмин и роза, в основных аккордах невероятные пачули и цитрус.

Топ-5 женских комплиментарных духов, которые сведут с ума мужчин
Chanel Coco Mademoiselle

Tom Ford Tobacco Vanille

Парфюм страсти, сексуально-неугомонный, совсем не тихий. Этот аромат не шепчет, а кричит от страсти. Заявленный как унисекс, но очень подходит женщинам, предпочитающим оставить упоминание о себе и подчеркнуть личность ароматом.

Парфюм богат непревзойденным ароматом дорогих сигар, который насыщен пряными специями и наслаждением ванили. Смелый и респектабельный, он манит своим шлейфом из цветов табака, какао и сушеных фруктов.

Топ-5 женских комплиментарных духов, которые сведут с ума мужчин

Tom Ford Tobacco Vanille

Calvin Klein Euphoria

Духи от Calvin Klein не новичок в мире ароматов, но с ролью соблазнителя-искусителя справляется на отлично. Очень шлейфовый и комплиментарный даст фору новинкам!

"Роскошный аромат раскрывается жизнерадостным фруктово-ягодным аккордом, в котором дерзкий гранат соседствует со спелой малиной, экзотическая маракуя - с нежной сладкой хурмой и бархатным персиком, а свежести этому буйству придает зеленый аккорд", - вот как описывает его модный дом.

Название очень соответствует наполнению, эйфорические ноты, которые надолго ублажат рецепторы.

Топ-5 женских комплиментарных духов, которые сведут с ума мужчин

Calvin Klein Euphoria

Zadig & Voltaire This is Her!

Парфюмерная вода Zadig & Voltaire This Is Her! вызывает чувство нескончаемой свободы и возбуждения. Ее ароматическая композиция балансирует между чистой нежностью и более темной загадочной страницей.

На самом деле, очень недооцененный аромат на украинском парфюмерном пространстве. Возможно, за неимением рекламы. Но мужчины, чувствующие его от женщин, всегда спрашивают, что же это за духи. Вероятно из-за его основных нот - сандал и жасмин.

Топ-5 женских комплиментарных духов, которые сведут с ума мужчин

Zadig & Voltaire This is Her!

Histoires de Parfums This Is Not a Blue Bottle 1.1

Французский бренд Histoires de Parfums удивил даже самых опытных потребителей.

Парфюмерная вода This Is Not a Blue Bottle 1.1 - это был первый из серии ароматов со столь загадочным и противоречивым названием. Это восточные духи, первая нота которых наполнена яркими апельсиновыми и альдегидными переливами. Очень шлейфовый аромат, который оставляет нереальный "послевкусие".

Топ-5 женских комплиментарных духов, которые сведут с ума мужчин

Histoires de Parfums This Is Not a Blue Bottle 1.1

Читайте также, как отличить оригинальные духи от подделки и не попасть на деньги.

Вам будет интересно прочитать о 5 идеальных парфюмах для женщин на лето 2024, которые не "задушат" ароматом и запомнятся навсегда.

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