Топ-5 жіночих компліментарних парфумів, які зведуть з розуму чоловіків

Топ-5 найкращих жіночих компліментарних парфумів

Chanel Coco Mademoiselle

На першому місці - фундаментальна класика парфумерії, яка ніколи не вийде з моди. Так, мова про Chanel, а саме аромат Coco Mademoiselle.

Це база, мастхев, називайте як хочете. Але він настільки зваблюючий та шлейфовий, що не залишить байдужим ну нікого.

Початкові ноти - апельсин, бергамот, у нотах серця - жасмин та троянда, в основних акордах неймовірні пачулі та цитрус.



Tom Ford Tobacco Vanille

Парфум пристрасті, сексуально-невгамовний, зовсім не тихий. Цей аромат не шепоче, а кричить від пристрасті. Заявлений як унісекс, але дуже личить жінкам, які воліють залишити згадку про себе та підкреслити особистість ароматом.

Парфум багатий на неперевершений аромат дорогих сигар, який насичений пряними спеціями і насолодою ванілі. Сміливий і респектабельний, він манить своїм шлейфом із квітів тютюну, какао та сушених фруктів.

Calvin Klein Euphoria

Парфум від Calvin Klein не новачок у світі ароматів, але з роллю звабника-спокусника справляється на відмінно. Дуже шлейфовий та компліментарний, дасть фору новинкам!

"Розкішний аромат розкривається життєрадісним фруктово-ягідним акордом, в якому зухвалий гранат сусідить зі стиглою малиною, екзотична маракуя - з ніжною солодкою хурмою та оксамитовим персиком, а свіжості цьому буянню надає зелений акорд", - ось як описує парфум модний дім.

Назва ну дуже відповідає наповненню, ейфорічні ноти, які надовго будуть зваблювати рецептори.

Zadig & Voltaire This is Her!

Парфумована вода Zadig & Voltaire This Is Her! викликає відчуття нескінченної свободи та збудження. Її ароматична композиція балансує між чистою ніжністю та темнішою загадковою сторінкою.

Насправді дуже недооцінений аромат на українському парфюмерному просторі. Можливо, через брак реклами. Але чоловіки, які відчувають його від жінок, завжди питають, що ж це за парфум. Імовірно через його основні ноти - сандал та жасмин.

Histoires de Parfums This Is Not a Blue Bottle 1.1

Французький бренд Histoires de Parfums здивував навіть найдосвідченіших споживачів.

Парфумована вода This Is Not a Blue Bottle 1.1 - це був перший із серії ароматів з настільки загадковою і суперечливою назвою. Це східні парфуми, перша нота яких наповнена яскравими апельсиновими й альдегідними переливами. Дуже шлейфовий аромат, який залишає нереальний "післясмак".

