Врачи назвали несуществующие диагнозы, от которых украинцев "лечили" годами

Вегето-сосудистая дистония (ВСД) - распространенный диагноз, который многим ставили чуть ли не с детства. Он описывается как состояние, при котором нарушается работа "вегетативной нервной системы", и ставится людям, что жалуются на усталость, плохой сон, нервозность и т. д. На самом же деле такого диагноза не существует.

Об этом рассказала врач-невролог Ольга Глинская в Instagram -сообществе Sviy.doc.

Почему ВСД - диагноз-фикция?

ВСД - это диагноз-призрак, ведь его не существует даже в Международной классификации болезней. Если вы приходите к врачу и жалуетесь на головокружение, ухудшение памяти, плохой сон, ослабленную концентрацию внимания, головные боли, раздражительность и нервозность, скорее всего, вам поставят диагноз - вегето-сосудистая дистония.

Если диагноз установлен неверно, соответственно и лечение тоже будет неверным. Ноотропные, сосудистые препараты, которые могут назначить, не имеют никакого действия на такие жалобы.

Ведь под маской ВСД могут скрываться другие заболевания, такие как мигрень, головные боли напряжения, тревожные расстройства, расстройства эндокринной системы, а также депрессия.

Если вам установили такой диагноз, найдите "настоящего" доказательного невролога, который опровергнет диагноз ВСД и установит верный диагноз.

К несуществующим можно отнести такие "диагнозы", как:

Авитаминоз - заболевания людей и животных, развивающихся вследствие длительного недостаточного обеспечения одним (моноавитаминозы) или несколькими (полиавитаминозами) витаминами.

Диатез - ставят его чаще всего детям и его симптомами являются опрелости, потертости и пеленочный дерматит. Считается, что с возрастом происходит укрепление иммунитета, и ребенок "перерастает" свой диатез.

Дисбактериоз - качественное изменение нормального видового состава бактерий (микробиоты) кишечника или кожи, которая является симптомом многих болезней. Дисбактериоз якобы возникает вследствие нарушения равновесия кишечной микрофлоры из-за ряда возможных причин: употребления антибактериальных веществ, неправильного питания, нарушения функции иммунитета и т. п.