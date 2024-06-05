Топ-5 незаменимых в быту приборов, которые могут работать без розетки
В современном мире наличие бытовой техники, работающей независимо от розеток, может стать настоящим спасением. Независимо от того, сталкиваетесь ли вы с перебоями электроэнергии, путешествуете или просто нуждаетесь в большей гибкости, такие приборы помогут чувствовать себя комфортно.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о бытовых приборах, которые смогут работать без розетки во время отключений электроэнергии.
Фен на батарейках
Фен на батарейках позволяет укладывать волосы в любом месте и в любое время. Он идеально подходит для путешествий, кемпинга или ситуаций, когда доступ к электросети ограничен.
Ключевые особенности
- Обычно оснащается мощным аккумулятором, которого хватает на несколько применений
- Легкий и удобный для переноски
- Предлагает различные настройки температуры и скорости для разных типов волос
Беспроводной фен A7005 5 000 mAh
Вентилятор на батарейках
Вентиляторы на батарейках просто необходимы, чтобы создавать прохладу в жаркие дни, особенно во время отключений электроэнергии или на улице.
Ключевые особенности
- Аккумуляторы или батарейки обеспечивают часы охлаждения и могут заряжаться через USB или заменяться стандартными батарейками
- Маленький и легкий, его легко носить с собой и ставить где угодно
- Несколько скоростей позволяют регулировать поток воздуха по своему вкусу
O2COOL Treva известен своим мощным потоком воздуха и длительным временем автономной работы
Беспроводной пылесос
Беспроводные пылесосы обеспечивают гибкость уборки любой части дома без необходимости искать розетку. Они особенно полезны для уборки лестниц, автомобилей и труднодоступных мест.
Ключевые особенности
- Передовые модели обеспечивают мощность всасывания, сравнимую с проводными пылесосами
- Аккумуляторы большой емкости, которые обеспечивают время работы от 30 до 60 минут
- Удобен в обращении и перемещении
Dyson V11 Torque Drive обеспечивает мощное всасывание и до 60 минут автономной работы
Портативная электростанция
Портативная электростанция, по сути, представляет собой большую батарею, которая может питать различные бытовые приборы. Она жизненно необходима во время отключений электроэнергии, поездок на природу или в любой ситуации, когда вам нужен надежный источник питания.
Ключевые особенности
- Может одновременно питать несколько устройств и небольших бытовых приборов
- Имеет розетки переменного тока (AC), постоянного тока (DC) и USB-порты для различных типов устройств
- Может заряжаться от сетевой розетки, автомобильного зарядного устройства или солнечных панелей
Jackery Explorer 1000 известна своей большой емкостью и универсальностью, которая подходит для питания всего
Светодиодные фонари на батарейках
Светодиодные фонари на батарейках необходимы для освещения во время отключений электроэнергии, на улице или в местах без электричества.
Ключевые особенности
- Светодиоды потребляют меньше энергии и служат дольше, чем традиционные лампочки
- Их можно разместить где угодно и легко перемещать
- Часто включают такие функции, как регулировка яркости, изменение цвета и стробоскопические эффект
Налобный фонарь Vont LED высоко ценится за яркость, время автономной работы и компактный дизайн
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При подготовке материала использовались следующие источники: TechRadar, Wirecutter, Consumer Reports, Lifehacker.