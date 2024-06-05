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Топ-5 незаменимых в быту приборов, которые могут работать без розетки

Среда 05 июня 2024 18:30
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Топ-5 незаменимых в быту приборов, которые могут работать без розетки Эти приборы могут работать без подключения к розетке во время отсутствия света (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

В современном мире наличие бытовой техники, работающей независимо от розеток, может стать настоящим спасением. Независимо от того, сталкиваетесь ли вы с перебоями электроэнергии, путешествуете или просто нуждаетесь в большей гибкости, такие приборы помогут чувствовать себя комфортно.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о бытовых приборах, которые смогут работать без розетки во время отключений электроэнергии.

Фен на батарейках

Фен на батарейках позволяет укладывать волосы в любом месте и в любое время. Он идеально подходит для путешествий, кемпинга или ситуаций, когда доступ к электросети ограничен.

Ключевые особенности

  • Обычно оснащается мощным аккумулятором, которого хватает на несколько применений
  • Легкий и удобный для переноски
  • Предлагает различные настройки температуры и скорости для разных типов волос

Топ-5 незаменимых в быту приборов, которые могут работать без розетки

Беспроводной фен A7005 5 000 mAh

Вентилятор на батарейках

Вентиляторы на батарейках просто необходимы, чтобы создавать прохладу в жаркие дни, особенно во время отключений электроэнергии или на улице.

Ключевые особенности

  • Аккумуляторы или батарейки обеспечивают часы охлаждения и могут заряжаться через USB или заменяться стандартными батарейками
  • Маленький и легкий, его легко носить с собой и ставить где угодно
  • Несколько скоростей позволяют регулировать поток воздуха по своему вкусу

Топ-5 незаменимых в быту приборов, которые могут работать без розетки

O2COOL Treva известен своим мощным потоком воздуха и длительным временем автономной работы

Беспроводной пылесос

Беспроводные пылесосы обеспечивают гибкость уборки любой части дома без необходимости искать розетку. Они особенно полезны для уборки лестниц, автомобилей и труднодоступных мест.

Ключевые особенности

  • Передовые модели обеспечивают мощность всасывания, сравнимую с проводными пылесосами
  • Аккумуляторы большой емкости, которые обеспечивают время работы от 30 до 60 минут
  • Удобен в обращении и перемещении

Топ-5 незаменимых в быту приборов, которые могут работать без розетки

Dyson V11 Torque Drive обеспечивает мощное всасывание и до 60 минут автономной работы

Портативная электростанция

Портативная электростанция, по сути, представляет собой большую батарею, которая может питать различные бытовые приборы. Она жизненно необходима во время отключений электроэнергии, поездок на природу или в любой ситуации, когда вам нужен надежный источник питания.

Ключевые особенности

  • Может одновременно питать несколько устройств и небольших бытовых приборов
  • Имеет розетки переменного тока (AC), постоянного тока (DC) и USB-порты для различных типов устройств
  • Может заряжаться от сетевой розетки, автомобильного зарядного устройства или солнечных панелей

Топ-5 незаменимых в быту приборов, которые могут работать без розетки

Jackery Explorer 1000 известна своей большой емкостью и универсальностью, которая подходит для питания всего

Светодиодные фонари на батарейках

Светодиодные фонари на батарейках необходимы для освещения во время отключений электроэнергии, на улице или в местах без электричества.

Ключевые особенности

  • Светодиоды потребляют меньше энергии и служат дольше, чем традиционные лампочки
  • Их можно разместить где угодно и легко перемещать
  • Часто включают такие функции, как регулировка яркости, изменение цвета и стробоскопические эффект

Топ-5 незаменимых в быту приборов, которые могут работать без розетки

Налобный фонарь Vont LED высоко ценится за яркость, время автономной работы и компактный дизайн

Читайте также, как не потерять связь и интернет, когда нет света.

А еще у нас есть материал о гаджетах, которые спасут вас от жары.

При подготовке материала использовались следующие источники: TechRadar, Wirecutter, Consumer Reports, Lifehacker.

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