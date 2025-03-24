Топ-5 витаминов, которые очень важно принимать в апреле

Апрель - это период межсезонья, когда организм испытывает недостаток полезных веществ после зимы и нуждается в дополнительной поддержке. Ослабленный иммунитет, сезонная усталость и изменения в природе могут негативно сказаться на здоровье.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам рассмотреть витамины, которые помогут сохранить энергию, укрепить иммунитет и улучшить самочувствие.

Топ-5 важных витаминов в апреле

Витамин D

После долгой зимы уровень этого витамина в организме значительно снижается из-за недостаточного количества солнечного света. Он необходим для поддержания здоровья костей, иммунной системы и нормального функционирования нервной системы.

Витамин C

Весенние простуды и аллергии могут подкашивать здоровье, поэтому витамин C поможет укрепить иммунитет, поддержать энергетический баланс и повысить устойчивость организма к вирусам и бактериям.

Витамины группы B

Они способствуют уменьшению усталости, поддерживают нервную систему и улучшают работу мозга. Особенно полезны для тех, кто испытывает весеннюю апатию и снижение концентрации внимания.

Витамин A

Помогает сохранить здоровье кожи, улучшает зрение и способствует заживлению слизистых оболочек. Весной, когда кожа особенно уязвима к изменениям погоды, этот витамин становится незаменимым.

Магний

Хотя это минерал, а не витамин, он играет важную роль в поддержании сердечно-сосудистой системы, помогает бороться со стрессом и уменьшает мышечное напряжение. Весной уровень магния может быть снижен, что влияет на общее самочувствие.

Как получить необходимые витамины?

Чтобы обеспечить организм полезными веществами, стоит употреблять больше свежих овощей, фруктов, зелени, орехов и морепродуктов. Также можно принимать качественные витаминные комплексы, но перед этим стоит проконсультироваться с врачом.

Придерживаясь сбалансированного рациона и уделяя внимание своему здоровью, можно легко пережить весенний переходный период и оставаться активными и бодрыми.

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