Топ-5 блюд из остатков мяса после Пасхи: еще вкуснее, чем было на праздник

Мясной салат с маринованными огурцами и сыром

Нарежьте мясо кубиками, добавьте маринованные огурцы, тертый сыр, немного зеленого лука и ложку майонеза или греческого йогурта. Все хорошо перемешайте и дайте настояться хотя бы полчаса. Такой салат - идеальный для перекуса или легкого ужина.

Картофельная запеканка с мясом

Сделайте слой картофельного пюре, сверху выложите кусочки мяса, посыпьте сыром и запеките. Можно добавить овощи или грибной соус. Если нет под рукой картофельного пюре, нарежьте сырой картофель кружочками и сверху выложите мясо. Можно добавить зелень или немного лука.

С готовым пюре - запекайте 20 минут, с сырым картофелем - 30-35 минут.

Домашние пирожки с мясной начинкой

Перемелите остатки мяса, добавьте жареный лук и вареное яйцо. Начините тесто и испеките пирожки в духовке. Хорошо хранятся и вкусные даже холодными. Из мяса, которое осталось после праздничного стола, можно приготовить несколько вкусных блюд (фото: freepik.com)

Шурпа или густой мясной суп или густой мясной суп

Используйте кости или запеченное мясо для основы. Добавьте много овощей - морковь, болгарский перец, картофель, можно также добавить цветную капусту и брокколи. Добавьте специи, и для сытности - сливки или плавленый сыр.

Такос или шаурма с мясом и овощами

Мясо нарежьте на кусочки. Сделайте соус из майонеза, горчицы и чеснока. Подогрейте мясо с луком и специями, заверните в лаваш или подайте в кукурузных лепешках с салатом и соусом. Простой способ сделать что-то новое без сложных ингредиентов.