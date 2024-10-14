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Топ-5 стильных вариантов верхней одежды на октябрь

Верхняя одежда на октябрь (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Октябрь - это месяц, когда погода становится прохладнее, но до настоящих зимних холодов еще далеко. Это идеальное время, чтобы разнообразить свой гардероб стильными и удобными вариантами верхней одежды. От трендовых пальто до легких курток - эти модели помогут оставаться в тепле, не жертвуя стилем.

В нашей подборке на РБК-Украина (проект Styler) вы найдете 5 самых актуальных решений для этого сезона.

Пальто

Хотя сезон тренчей иногда проходит мимо нас из-за резких перепадов температур, пальто остается нашим верным спутником в любое межсезонье. Это связано с его способностью сохранять тепло, что делает пальто незаменимым элементом базового осеннего гардероба.

Пальто на осень 2024 года (фото: instagram.com/ainsains.ua)

Полупальто

Для тех, кто не любит носить тяжелую верхнюю одежду, легкое полупальто или полуплащ станет отличным выбором. Это идеальный компромисс: оно обеспечивает тепло, но не перегружает образ, особенно, если выбрать минималистичный вариант в классическом молочном, сером или черном цвете.

Полупальто (фото: instagram.com/zakhvat.studio)

Кожаный бомбер

Бомбер - один из самых универсальных вариантов верхней одежды на осень. Он отлично адаптируется под разные стили, от спортивного до офисного. Кроме того, в нем очень комфортно, что особенно приятно в пасмурную погоду.

Кожаный бомбер (фото: instagram.com/prosto.buyer​​)

Коричневый плащ

В этом сезоне модницы, уставшие от классических бежевых тренчей, активно выбирают коричневые плащи. Честно говоря, нам эта идея очень нравится, ведь мы все немного устали от однообразной черно-бело-бежевой верхней одежды.

Коричневый плащ (фото: instagram.com/dresscode_shoowroom)

Кожаная куртка

Модные тенденции меняются каждый год, но классическая кожаная куртка остается актуальной. В этом сезоне акцент сделан на оверсайз-косухи с аккуратным воротником, без лишних металлических элементов, таких как шипы, заклепки или стразы.

Кожаная куртка на осень 2024 (фото: instagram.com/bbrands_wear)

Раньше мы делали подборку из 5 модных образов в холодную погоду с ковбойскими сапогами и ботильонами.

Также рассказали, какая модель женской куртки не выходит из моды.

Для написания материала были использованы Instagram-страницы: bbrands_wear, dresscode_shoowroom, prosto.buyer, zakhvat.studio, ainsains.ua.

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