Нова Верховна Рада - топ-5 найгучніших скандалів (фото: РБК-Україна)

Нардепів ловлять на хамстві і інтимних листуваннях

Нова Верховна Рада вже отримала статус досить скандального скликання. Пройшло не так багато часу з моменту початку роботи новообраних парламентаріїв, але мережу вже підірвали яскраві скандали, пов'язані з нардепами. STYLER зібрав топ-5 найгучніших скандалів в новій Верховній Раді.

Микола Тищенко: "А хто ти така, щоб мене перевіряти?"

"Слуга народу" Микола Тищенко накинувся на журналістку через незручне питання. Нардеп порадив представниці ЗМІ "попити води" і додав, що вона не має права перевіряти. Як повідомляється, журналістка запропонувала Тищенко пройти невеликий тест на знання міністрів, за призначення яких він голосував. "Слуга народу" не зміг відповісти на питання, хто зараз очолює Міністерство охорони здоров'я.

Журналістка пояснила, що суспільство звинувачує "Слуг народу" в "сліпому" голосуванні – нардепи голосують, але не читають, за що голосують. А оскільки нещодавно було призначено новий уряд, то депутати повинні знати, кого вони підтримували. На це Тищенко набрав у склянку води і сказав: "Попийте водички, вам корисно".

"А хто ви така, щоб мене перевіряти? Ну хто ви? Мій батько? Або дружина? Хто ви, щоб перевіряти?", - сказав Тищенко.

Слуга народу накинувся на журналістку за питання - всі деталі (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Олена Криворучкіна: "Хочу кохатися з тобою день і ніч"

Народного депутата від партії "Слуга народу" Олену Криворучкіну спіймали під час прийняття рішення про скасування депутатської недоторканності за любовною перепискою. У середу, 3-го вересня, народні обранці проголосували за рішення про скасування недоторканності для нардепів. "За" проголосувало 373 депутати. Відразу після прийняття рішення Олена Криворучкина з партії "Слуга народу", яка виграла вибори в Кривому Розі, вирішила повідомити важливу новину абоненту, який в її телефоні підписаний як "Улюблений".

Улюблений: Кнопочка зелена, де ти? Лена, розлюбила мене, напевно.

Криворучкина: Я люблю тебе. Сильно, сильно, сильно. Навіть не сподівайся, що розлюбила.

Улюблений: Кнопочка любить, я знаю. А ти не знаю.

Криворучкина: Знаєш, знаєш.

Улюблений: Лен, ти де?

Криворучкина: Недоторканність зняли. Тепер хочу кохатися з тобою день і ніч. Я на засіданні Верховної Ради.

Криворучкіна прокоментувала інцидент у Верховній Раді і заявила, що скандал з її листуванням - втручання в її особисте життя.

Нова Верховна Рада - топ-5 найгучніших скандалів (колаж РБК-Україна)

Андрій Богдан: "Нафіг їх всіх розпустити! Що це за разводняк?!"

У п'ятницю, 20 вересня, Андрій Богдан оскандалився через різкі висловлювання на адресу своїх колег. Причиною того став провал голосування законопроекту №1009. У п'ятницю вранці фракція "Слуга народу" провела засідання, на якому голова Верховної Ради Дмитро Разумков обурювався і звинуватив народних депутатів у тому, що на їх рішення вплинули депутати з фракції "Європейська солідарність".

"Вам у вуха влили порошенки-геращенки дурниці. Ви довіряєте чужим фракціям більше, ніж своїм", - таку цитату Разумкова розповіли депутати.

Джерело з оточення президента розповів, що глава Офісу президента Андрій Богдан, прийшов в лють через провал голосування.

"Андрій кричав: "Нафіг їх всіх розпустити! Що це за разводняк!?" А от Володі треба віддати належне, він втихомирив Андрія і спокійно почав розбиратися. Вова питав у Разумкова, чому депутати не голосували, в чому проблема і так далі!" – розповіло джерело.

Нова Верховна Рада - топ-5 найгучніших скандалів (колаж РБК-Україна)

Конфлікт був вичерпаний у п'ятницю вранці – голова Верховної Ради Дмитро Разумков попросив депутатів, щоб вони більше його не підставляли і заздалегідь попереджали, які закони їх хвилюють, щоб не ганьбитися.

Андрій Дмитрук закрив нардепа своєю спиною під час виступу

Народний депутат від партії "Слуга народу" Артем Дмитрук опинився в центрі скандалу через свою хамську поведінку в залі засідань Верховної Ради України. Парламентарій вийшов до трибуни під час виступу Вікторії Сюмар і закрив її своєю спиною. Після того, як йому зробили зауваження за некоректну поведінку, він їх проігнорував і демонстративно підняв вгору великий палець.

"Даю можливість колезі "прославитися". На виступи поки що не здатні, одна втіха залишається – прикривати "особливо озброєну і небезпечну" мене. Такий він, "зелений парламентаризм", - написала Сюмар і виставила фотографію хамського інциденту.

Нова Верховна Рада - топ-5 найгучніших скандалів (скріншот поста: facebook.com/vsiumar)

Максим Бужанський: "Тупа вівця одіозного ЗМІ"

Новообраний народний депутат від партії "Слуга народу" Максим Бужанський образив журналістку "Нового часу" Ольгу Духніч через її недавнє інтерв'ю з лідером партії Дмитром Разумковим. Бужанський назвав журналістку "тупою вівцею з одіозного ЗМІ". Через це в соцмережах і медіа розгорівся неабиякий скандал.

Бужанський від "Слуги народу" назвав журналістку тупою вівцею (скрін: Telegram/Макс Бужанський)

Справа в тому, що Ольга Духніч задала Разумкову питання, чи згоден він розділити репутацію партії з деякими особистостями. Мова йшла в тому числі і про Максима Бужанского, який за словами представниці ЗМІ "ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича".

Після інтерв'ю нардеп назвав Ольгу Духніч "Черговою тупою вівцею, яка представляється журналісткою одіозного ЗМІ НВ". Ольга Духніч, у свою чергу, опублікувала на своїй Facebook-сторінці пост, в якому вказала, що спроба відповісти Бужанському - це те ж саме, що "спроба з'ясувати стосунки з голубом, який напаскудив вам на рукав пальто". Також представниця медіа сказала, що таким чином нардеп просто захотів "хайпонути, щоб ви всі його обговорювали пару днів і знайомилися ближче".

"Так ось, старе правило. Не годуйте в громадських місцях тролів, клоунів, голубів і депутата Бужанського", - відповіла Духніч, вказавши, що перед "Новим часом" депутату варто було б вибачитися.