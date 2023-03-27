Корни орхидеи расскажут, что цветок в опасности: вот тревожные признаки

Орхидея (фаленопсис) имеет специфические корни, которые, как щупальца, могут вылезать из субстрата. Часто такой вид не только портит красавицу эстетически, но может свидетельствовать, что вам нужно изменить что-то в уходе, потому что растение страдает.

Об этом рассказали в Telegram Квіти і рослини.

Корни орхидеи - индикатор состояния ее здоровья

Если орхидея выпускает ярко-зеленые корешки, значит ее здоровью ничего не угрожает, и она "с удовольствием" растет.

Если же у цветка есть только бледно-зеленые отростки, значит, необходимо изменить условия содержания, поскольку ваша любимица уже в состоянии старости.

Фаленопсис считается долгожителем среди одомашненных орхидей. При правильном уходе и заботе он может прожить от семи до десяти лет. Кроме того, цветок можно омолаживать.

Орхидея порадует цветением при правильном уходе (фото: freepik)

Не хватайтесь сразу за ножницы

Если у орхидеи торчат наружу засохшие корневые отростки, не стоит сразу же хвататься за ножницы. Обычно подобное явление встречается, когда цветок обделен влагой.

Сначала примите восстановительные меры и только после этого удаляйте отростки, портящие вид растения.

Еще одной причиной, по которой корни у орхидеи растут вверх, является потребность в срочной пересадке. Не исключено, что цветку необходима более просторная емкость.

Как омолодить орхидею

Достаньте растение из горшка, удалите субстрат и очистите от омертвевших корней. Если ствол с корнями достаточно велик, его можно срезать и посадить отдельно. Засыпьте новым субстратом срезанный корень и омоложенную орхидею.

Срезы следует обработать антисептиком, например, корицей или золой.