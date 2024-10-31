Топ-5 самых популярных актрис Болливуда, покоривших сердца миллионов
Болливуд - это индийская киноиндустрия, которая каждый год создает сотни фильмов и захватывает миллионы зрителей по всему миру. Его название происходит от сочетания "Бомбей" (теперь Мумбаи, где расположено большинство киностудий) и "Голливуд". Болливудские ленты отличаются яркими костюмами, музыкальными номерами и драматическими историями, а актеры, которые снимаются в этих фильмах, становятся настоящими иконами.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает познакомимся с пятью самыми популярными актрисами Болливуда, чье обаяние и талант покорили миллионы сердец по всему миру.
Айшвария Рай
Самой известной актрисой в индийском кинематографе является Айшвария Рай, родившаяся в Мангалоре, Индия. Ее кинодебют состоялся в 1997 году, когда ей было 24 года, и с тех пор она снялась в многочисленных болливудских фильмах, а также несколько раз работала в американском кино.
Айшвария стала "Мисс Мира" и представляла Индию на международной арене, проводя рекламные кампании в США. Она замужем за известным болливудским актером, сыном другой кинозвезды Болливуда. Ее вклад в кино не раз отличался многочисленными номинациями и наградами.
Айшвария Рай (фото: instagram.com/aishwaryaraibachchan_arb)
Достойны внимания фильмы Айшварии Рай
- Навеки твоя (1999)
- Гуру (2007)
- Энтиран (2010)
- Дела сердечные (2016)
- Сын Каверы: часть первая (2022)
Шилпа Шетти
Шилпа Шетти также является одной из популярнейших актрис и моделей в Индии. Свою карьеру она начала в 1993 году, когда ей было всего 18 лет. Уже год спустя после дебюта она получила первую главную роль.
Шетти снялась в большом количестве хинди-фильмов, и ее младшая сестра, также актриса, не раз работала вместе с ней. Она участвовала в британском реалити-шоу, в котором выиграла. Помимо актерской карьеры Шилпа активно поддерживает благотворительные проекты и получила немало престижных наград.
Шилпа Шетти (фото: instagram.com/theshilpashetty)
Достойны внимания фильмы Шилпы Шетти
- Игра со смертью (1993)
- Биение сердца (2000)
- Жизнь в большом городе (2007)
- Близкие друзья (2008)
Амиша Пател
Еще одна известная звезда Болливуда - Амиша Пател. Ее актерская карьера стартовала в 2000 году, когда ей было 25 лет. Амиша снялась в нескольких самых известных и коммерчески успешных фильмах на хинди. Она также является женой индийского режиссера.
Амиша Пател (фото: Кинориум)
Достойны внимания фильмы Амиши Пател
- Скажи, что любишь (2000)
- Беглецы (2001)
- Humraaz (2002)
- Ты знаешь мою тайну (2002)
- Лабиринт (2007)
Эша Деол
Эша Деол начала свою актерскую карьеру в 2002 году, когда ей было 21 год. Родители красавицы тоже являются актерами. Кроме актерского мастерства, она овладела танцами, играющими значительную роль в ее профессиональной жизни в Болливуде.
Эша Деол (фото: instagram.com/imeshadeol)
Достойны внимания фильмы Эши Деол
- Кто спросит у моего сердца? (2002)
- Байкеры (2004)
- Глаз тигра (2005)
- Время Х (2005)
Приянка Чопра
Приянка Чопра также является очень популярной актрисой. Она дебютировала в кино в 2002 году, когда ей исполнилось 20 лет. Кроме актерства она была коронована как Мисс Мира и имеет успешную карьеру модели. За свою кинокарьеру сыграла много серьезных ролей. В одном из фильмов, "7 мужей" (2011), ее героиня была замужем за несколькими мужчинами.
Приянка Чопра (фото: instagram.com/priyankachopra)
Достойны внимания фильмы Приянки Чопри
- Противостояние (2004)
- Мода (2008)
- Барфи (2012)
- Спасатели Малибу (2017)
- Белый тигр (2021)
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