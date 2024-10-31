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Топ-5 самых популярных актрис Болливуда, покоривших сердца миллионов

Четверг 31 октября 2024 08:29
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Топ-5 самых популярных актрис Болливуда, покоривших сердца миллионов Приянка Чопра и Айшвария Рай (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Болливуд - это индийская киноиндустрия, которая каждый год создает сотни фильмов и захватывает миллионы зрителей по всему миру. Его название происходит от сочетания "Бомбей" (теперь Мумбаи, где расположено большинство киностудий) и "Голливуд". Болливудские ленты отличаются яркими костюмами, музыкальными номерами и драматическими историями, а актеры, которые снимаются в этих фильмах, становятся настоящими иконами.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает познакомимся с пятью самыми популярными актрисами Болливуда, чье обаяние и талант покорили миллионы сердец по всему миру.

Айшвария Рай

Самой известной актрисой в индийском кинематографе является Айшвария Рай, родившаяся в Мангалоре, Индия. Ее кинодебют состоялся в 1997 году, когда ей было 24 года, и с тех пор она снялась в многочисленных болливудских фильмах, а также несколько раз работала в американском кино.

Айшвария стала "Мисс Мира" и представляла Индию на международной арене, проводя рекламные кампании в США. Она замужем за известным болливудским актером, сыном другой кинозвезды Болливуда. Ее вклад в кино не раз отличался многочисленными номинациями и наградами.

Топ-5 самых популярных актрис Болливуда, покоривших сердца миллионов

Топ-5 самых популярных актрис Болливуда, покоривших сердца миллионов

Айшвария Рай (фото: instagram.com/aishwaryaraibachchan_arb)

Достойны внимания фильмы Айшварии Рай

  • Навеки твоя (1999)
  • Гуру (2007)
  • Энтиран (2010)
  • Дела сердечные (2016)
  • Сын Каверы: часть первая (2022)

Шилпа Шетти

Шилпа Шетти также является одной из популярнейших актрис и моделей в Индии. Свою карьеру она начала в 1993 году, когда ей было всего 18 лет. Уже год спустя после дебюта она получила первую главную роль.

Шетти снялась в большом количестве хинди-фильмов, и ее младшая сестра, также актриса, не раз работала вместе с ней. Она участвовала в британском реалити-шоу, в котором выиграла. Помимо актерской карьеры Шилпа активно поддерживает благотворительные проекты и получила немало престижных наград.

Топ-5 самых популярных актрис Болливуда, покоривших сердца миллионов

Топ-5 самых популярных актрис Болливуда, покоривших сердца миллионов

Шилпа Шетти (фото: instagram.com/theshilpashetty​​)

Достойны внимания фильмы Шилпы Шетти

  • Игра со смертью (1993)
  • Биение сердца (2000)
  • Жизнь в большом городе (2007)
  • Близкие друзья (2008)

Амиша Пател

Еще одна известная звезда Болливуда - Амиша Пател. Ее актерская карьера стартовала в 2000 году, когда ей было 25 лет. Амиша снялась в нескольких самых известных и коммерчески успешных фильмах на хинди. Она также является женой индийского режиссера.

Топ-5 самых популярных актрис Болливуда, покоривших сердца миллионовТоп-5 самых популярных актрис Болливуда, покоривших сердца миллионов

Амиша Пател (фото: Кинориум)

Достойны внимания фильмы Амиши Пател

  • Скажи, что любишь (2000)
  • Беглецы (2001)
  • Humraaz (2002)
  • Ты знаешь мою тайну (2002)
  • Лабиринт (2007)

Эша Деол

Эша Деол начала свою актерскую карьеру в 2002 году, когда ей было 21 год. Родители красавицы тоже являются актерами. Кроме актерского мастерства, она овладела танцами, играющими значительную роль в ее профессиональной жизни в Болливуде.

Топ-5 самых популярных актрис Болливуда, покоривших сердца миллионов

Топ-5 самых популярных актрис Болливуда, покоривших сердца миллионов

Эша Деол (фото: instagram.com/imeshadeol​​)

Достойны внимания фильмы Эши Деол

  • Кто спросит у моего сердца? (2002)
  • Байкеры (2004)
  • Глаз тигра (2005)
  • Время Х (2005)

Приянка Чопра

Приянка Чопра также является очень популярной актрисой. Она дебютировала в кино в 2002 году, когда ей исполнилось 20 лет. Кроме актерства она была коронована как Мисс Мира и имеет успешную карьеру модели. За свою кинокарьеру сыграла много серьезных ролей. В одном из фильмов, "7 мужей" (2011), ее героиня была замужем за несколькими мужчинами.

Топ-5 самых популярных актрис Болливуда, покоривших сердца миллионов

Топ-5 самых популярных актрис Болливуда, покоривших сердца миллионов

Приянка Чопра (фото: instagram.com/priyankachopra​​)

Достойны внимания фильмы Приянки Чопри

  • Противостояние (2004)
  • Мода (2008)
  • Барфи (2012)
  • Спасатели Малибу (2017)
  • Белый тигр (2021)

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