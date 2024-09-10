Топ-5 цветов маникюра, которые будут на пике популярности в сентябре 2024 года: фото
Пока осень балует нас теплом и хорошей погодой, можно решиться на смелые эксперименты со стилем и дизайном на ногтях.
РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, какие оттенки подобрать для первого маникюра в сентябре, чтобы быть в тренде.
Темный шоколад
Это один из трендов 2024 года. Если вы еще не экспериментировали с темными цветами, выберите насыщенный коричневый оттенок.
Он настолько глубокий, что при некотором освещении даже может казаться черным. В то же время он менее резкий, чем черный, и поэтому является гораздо более носибельным цветом, который по-прежнему будет сочетаться со всем вещами в гардеробе.
Насыщенный коричневый в моде (фото: instagram.com/lolo.nailedit)
Ледяной голубой
Голубые ногти такого оттенка напоминают о самой холодной зиме. Однако этот цвет прекрасно сочетается как с бледной, так со смуглой кожей благодаря сливочному пастельному подтону.
Многие стилисты считают, что это ностальгический возврат к ледяно-голубым теням 2000 года, а также оттенок, повышающий выработку дофамина, который вызывает чувство счастья и эйфории.
Голубые ногти (фото: instagram.com/buffcs)
Фиолетово-серый
Многие модницы отдают предпочтение спокойному серому оттенку. Это вовсе не означает, что такое покрытие будет выглядеть скучно и неприметно, напротив, добавив нужные детали или даже оставив покрытие в один тон, вы можете получить красивый лаконичный дизайн.
А в сентябре 2024 присмотритесь также к фиолетово-серому цвету, который подчеркнет вашу индивидуальность.
Вариант на осень 2024 (фото: instagram.com/lolo.nailedit)
Зеленый
Также можно поэкспериментировать с зелеными оттенками. Если весной многие модницы выбирают светло-зеленые цвета, напоминающие краски молодой травы, то осенью - более темные и насыщенные.
Это может цвет лесной зелени, оливковый или же зеленый с шиммерными блестками.
Модные зеленые оттенки на осень (фото: instagram.com/melanated.mani)
Бордовый
Также в сентябре на пике популярности бордовый или, как его еще называют, винный цвет. Этот оттенок представляет собой более затемненную версию классического красного, который также остается в трендах осени.
Бордовый подходит для ногтей любой формы, но может плохо смотреться на коротких, так как оттенок все же относится к темной цветовой гамме. Если вы решили использовать именно этот цвет, то лучше выбрать однотонное глянцевое покрытие.
Бордовый тоже в тренде (фото: instagram.com/themaniclub)
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Для написания материала были использованы Instagram-страницы мастеров нейл-индустрии и студий: Lauren, The Mani Club, Buff - edinburgh manicurists, Melanated Mani aka Anna.