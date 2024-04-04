Можно ли покупать телефон с витрины: плюсы и минусы

Решение о покупке телефона с витрины может вызвать некоторые сомнения, ведь такой подход имеет как свои преимущества, так и недостатки. Изучая возможности приобретения устройства, вы сталкиваетесь с рядом факторов, которые следует учитывать перед принятием окончательного решения.

Плюсы покупки смартфона с витрины

Если вы рассматриваете приобретение телефона с витрины, важно знать, что такие устройства бывают двух видов: те, что находятся за стеклом и выключены, и те, что подключены к источнику питания и доступны для тестирования.

Отличие между ними явно видно: первый тип не позволяет вам взаимодействовать с устройством, в то время как второй предназначен специально для демонстрации всех его возможностей.

Говоря о смартфонах, выставленных на витрине, важно учитывать, что на них часто предоставляются скидки, иногда существенные. Это может снизить стоимость устройства на несколько тысяч или даже десятков тысяч гривен.

Кроме того, покупка смартфона с витрины дает возможность протестировать его функциональность. Если устройство находилось включенным на витрине в течение длительного времени и работает исправно, вероятно, оно является качественным.

Еще одним преимуществом покупки смартфона с витрины является то, что на такие устройства распространяются те же гарантии, что и на телефоны со склада. Это означает, что в случае поломки покупатель может обратиться в сервисный центр для бесплатного ремонта в установленные сроки.

Минусы покупки смартфона с витрины

Приобретение телефона с витрины имеет больше недостатков, которые стоит учитывать. Устройства, доступные для любого посетителя магазина, по сути, считаются подержанными.

Очевиден тот факт, что если телефон лежит на витрине, то его ранее достали из коробки и в таком же незапечатанном виде ее получит покупатель. Такой вроде бы безобидный момент может привести к следующим последствиям:

Не товарный внешний вид

Потеря аксессуаров

Несмотря на то, что они могут хорошо работать и выглядеть качественно, зачастую они имеют мелкие повреждения, такие как царапины, потертости и даже сколы на корпусе, вызванные небрежным обращением.

Более того, использование устройства на витрине, особенно с постоянно включенным экраном, может привести к износу аккумулятора и дисплея, что снижает его качество и производительность.

Также стоит учитывать, что устройство, выставленное на витрину, могло быть в гарантийном ремонте или возвращено, поэтому необходимо проверить все его компоненты на исправность и подлинность, включая IMEI-код.