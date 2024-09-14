Топ-4 красавчика из сериала "Эмили в Париже": что о них известно

15 августа 2024 года вышла первая часть четвертого сезона "Эмили в Париже", а 12 сентября стартовала вторая. С самого начала шоу активно обсуждали зрители и критики, а в 2020 году оно стало самым популярным комедийным сериалом Netflix. Некоторые девушки смотрят его благодаря сексуальным актерам: они восхищают своей харизмой и привлекательностью.

Что известно об этих красавчиках - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Лукас Браво - Габриэль

Французский актер Лукас Браво - один из самых привлекательных и харизматичных персонажей сериала. Неудивительно, что героиня Эмили испытывает к нему симпатию к первым эпизодам. Помимо актерской карьеры, Браво также занимался модельным бизнесом, работал поваром и барменом. В прошлом он даже участвовал в кампании Chanel.

Лукас Браво из Лили Коллинз (фото: Кинориум)

Люсьен Лависконт - Алфи

Британский актер Люсьен Лависконт исполнил роль Алфи, персонажа, к которому Эмили тоже испытывает романтические чувства. Их роман развивается стремительно и с большим пристрастием. Примечательно, что именно сериал "Эмили в Париже" сделал Лависконта по-настоящему популярным, хотя до этого его можно было увидеть на экране, в частности в сериале "Королевы крика".

Люсьен Лависконт из Лили Коллинз (фото: Кинориум)

Пол Форман - Николас

В сериале Пол Форман играет роль успешного мужчины, находящегося в отношениях с Минди, одной из главных героинь и подругой Эмили. Интересно, что в реальной жизни актеры также являются парой, что, возможно, помогает им более естественным образом воплощать свои роли. Кроме того, Пола можно увидеть в таких сериалах, как "Доктор Кто" и "Испанская принцесса".

Пол Форман (фото: Кинориум)

Уильям Абади - Антуан

В новом сезоне "Эмили в Париже" можно увидеть Уильяма Абади, актера, также снимавшегося в "Сплетнице".

Французский актер, исполнивший роль Антуана Ламбер в сериале Netflix, уже хорошо известен в мире американских сериалов.

В его фильмографию входят такие шоу, как "Секс в большом городе", "Скорая помощь", "90210: Новое поколение", "Плохая Бетти" и, конечно, "Сплетница".

Уильям Абади (фото: Кинориум)