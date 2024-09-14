ua en ru
Сб, 14 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Топ-4 красавчика из сериала "Эмили в Париже": что о них известно

Суббота 14 сентября 2024 08:15
UA EN RU
Топ-4 красавчика из сериала "Эмили в Париже": что о них известно Лукас Браво и Уильям Абади (фото: Кинориум)
Автор: Иванна Пашкевич

15 августа 2024 года вышла первая часть четвертого сезона "Эмили в Париже", а 12 сентября стартовала вторая. С самого начала шоу активно обсуждали зрители и критики, а в 2020 году оно стало самым популярным комедийным сериалом Netflix. Некоторые девушки смотрят его благодаря сексуальным актерам: они восхищают своей харизмой и привлекательностью.

Что известно об этих красавчиках - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Лукас Браво - Габриэль

Французский актер Лукас Браво - один из самых привлекательных и харизматичных персонажей сериала. Неудивительно, что героиня Эмили испытывает к нему симпатию к первым эпизодам. Помимо актерской карьеры, Браво также занимался модельным бизнесом, работал поваром и барменом. В прошлом он даже участвовал в кампании Chanel.

Топ-4 красавчика из сериала &quot;Эмили в Париже&quot;: что о них известноТоп-4 красавчика из сериала &quot;Эмили в Париже&quot;: что о них известно

Топ-4 красавчика из сериала &quot;Эмили в Париже&quot;: что о них известно

Топ-4 красавчика из сериала &quot;Эмили в Париже&quot;: что о них известно

Лукас Браво из Лили Коллинз (фото: Кинориум)

Люсьен Лависконт - Алфи

Британский актер Люсьен Лависконт исполнил роль Алфи, персонажа, к которому Эмили тоже испытывает романтические чувства. Их роман развивается стремительно и с большим пристрастием. Примечательно, что именно сериал "Эмили в Париже" сделал Лависконта по-настоящему популярным, хотя до этого его можно было увидеть на экране, в частности в сериале "Королевы крика".

Топ-4 красавчика из сериала &quot;Эмили в Париже&quot;: что о них известноТоп-4 красавчика из сериала &quot;Эмили в Париже&quot;: что о них известноТоп-4 красавчика из сериала &quot;Эмили в Париже&quot;: что о них известно

Люсьен Лависконт из Лили Коллинз (фото: Кинориум)

Пол Форман - Николас

В сериале Пол Форман играет роль успешного мужчины, находящегося в отношениях с Минди, одной из главных героинь и подругой Эмили. Интересно, что в реальной жизни актеры также являются парой, что, возможно, помогает им более естественным образом воплощать свои роли. Кроме того, Пола можно увидеть в таких сериалах, как "Доктор Кто" и "Испанская принцесса".

Топ-4 красавчика из сериала &quot;Эмили в Париже&quot;: что о них известно

Топ-4 красавчика из сериала &quot;Эмили в Париже&quot;: что о них известноТоп-4 красавчика из сериала &quot;Эмили в Париже&quot;: что о них известно

Пол Форман (фото: Кинориум)

Уильям Абади - Антуан

В новом сезоне "Эмили в Париже" можно увидеть Уильяма Абади, актера, также снимавшегося в "Сплетнице".

Французский актер, исполнивший роль Антуана Ламбер в сериале Netflix, уже хорошо известен в мире американских сериалов.

В его фильмографию входят такие шоу, как "Секс в большом городе", "Скорая помощь", "90210: Новое поколение", "Плохая Бетти" и, конечно, "Сплетница".

Топ-4 красавчика из сериала &quot;Эмили в Париже&quot;: что о них известноТоп-4 красавчика из сериала &quot;Эмили в Париже&quot;: что о них известно

Топ-4 красавчика из сериала &quot;Эмили в Париже&quot;: что о них известно

Топ-4 красавчика из сериала &quot;Эмили в Париже&quot;: что о них известно

Уильям Абади (фото: Кинориум)

Раньше мы рассказывали,что стало с красавчиками-актерами из нулевых .

Также узнайте, как живет и выглядит красавчик из сериала "Комиссар Рекс" .

При написании материала использовались следующие источники: Википедия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Актеры Звёзды
NEWS
Россия ночью запустила по Украине 76 "Шахедов": сколько сбила ПВО
Россия ночью запустила по Украине 76 "Шахедов": сколько сбила ПВО