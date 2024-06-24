Красавчики-актеры из нулевых: что с ними стало (фото)

Помните, как вырезали их фотографии из журналов и смотрели на них влюбленными глазами?

Пол Весли, 41 год

Настоящее имя актера - Павел Томаш Василевский. Родившись в семье польских эмигрантов в Нью-Джерси, он до 16 лет ежегодно ездил на историческую родину, благодаря чему свободно владеет польским языком.

Свою актерскую карьеру Пол начал в конце 1990-х годов. Прорывной для него стала роль в сериале "Направляющий свет", которую он получил еще в старшей школе.

Уже будучи студентом университета, Уэсли решил бросить учебу ради актерской карьеры.

Настоящая звездная слава пришла к нему с главной ролью в сериале "Дневники вампира", который вышел на экраны в 2009 году.

Пол Уэсли (фото: кадр из фильма)

Актер был дважды женат, но оба брака распались. В настоящее время Уэсли встречается с моделью Натали Кукенбург.

Пол Уэсли (фото: instagram.com/paulwesley)

Чад Майкл Мюррей, 42 года

Чад Майкл Мюррей стал знаменитым в начале 2000-х благодаря ролям в популярных сериалах "Девушки Гилмор" и "Бухта Доусона".

Хорошенький блондин, начавший карьеру как манекенщик, мгновенно покорил сердца многих девушек.

Чад Майкл Мюррей (фото: кадр из сериала)

Сегодня Чада можно и не узнать с первого взгляда - его мальчишеское лицо возмужало и поросло щетиной.

С 2014 года он женат на Саре Ремер, с которой вместе снимался в фильме "Избранные", и вместе они воспитывают троих детей.

Чад Майкл Мюррей (фото: instagram.com/chadmichaelmurray)

Вентворт Миллер, 52 года

Карьера Миллера началась в продюсерском отделе Paramount, но его актерский путь был долгим и тернистым.

В течение четырех лет он посещал кастинги, не получая предложений. Лишь в конце 1990-х ему стали давать эпизодические роли.

Прорывом стал 2005 год, когда он сыграл главную роль в сериале "Побег".

Вентворт Миллер (фото: кадр из сериала)

Сегодня Миллер снимается реже, а в 2021 у него диагностировали аутизм.

Вентворт Миллер (фото: instagram.com/officialwentworthmiller)

Том Веллинг, 47 лет

Том Веллинг стал известен благодаря роли Кларка Кента в телесериале "Тайны Смолвиля".

Сероглазый красавец с ярко выраженными скулами завоевал сердца зрительниц и оставался на экране в этой роли целых 10 лет.

Однако его дальнейшая кинокарьера не смогла повторить успех сериала.

Том Веллинг​ (фото: кадр из сериала)

Работы у Веллинга были (и есть), но достичь былой популярности с новыми проектами ему не удалось.

К тому же от его острых скул не осталось и следа - Том слегка поправился и теперь может похвастаться разве что круглыми щечками.

С 2014 года актер встречается с Джессикой Роуз Ли. В 2019 году они узаконили свои отношения и сейчас воспитывают двух сыновей: Томсона и Роклина.

Том Веллинг​ (фото: instagram.com/tomwelling)

Майло Вентимилья, 46 лет

Майло Вентимилья добился настоящей славы благодаря роли в сериале "Герои", который шел с 2006 по 2010 годы.

Но и до этого у актера были успешные проекты, включая "Девушки Гилмор", где он впервые сыграл главную роль.

Майло Вентимилья (фото: кадр из сериала)

Его личная жизнь была полна романами, но свадьбы так и не случилось. Ныне Майло активно продолжает сниматься и занимается продюсерской деятельностью.

Майло Вентимилья (фото: instagram.com/miloanthonyventimiglia)

Майкл С. Холл, 53 года

Главной ролью в фильмографии актера стала его работа в сериале "Декстер", где он воплотил образ социопата, расправляющегося с убийцами и другими преступниками, избежавшими правосудия.

Сериал выходил с 2006 по 2013 годы, и позже было объявлено о его продолжении. Премьера мини-сериала "Декстер: Новая кровь" состоялась 7 ноября 2021 года, и Холл снова вернулся к своей культовой роли.

Майкл С. Холл (фото: кадр из сериала)

Актер был женат на своей партнерше по сериалу "Декстер", актрисе Дженнифер Карпентер, но пара рассталась.

С 2016 года он состоит в отношениях с редактором и писательницей Морган МакГрегор.

Майкл С. Холл ​​ (фото: Википеди)