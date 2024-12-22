Не делайте этого в душе: эксперт назвала ошибку, которая наносит вред лицу
Во время приема душа многие допускают распространенную ошибку, которая вредит коже. Речь идет об очищении лица в душе горячей водой.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Express.
Чего нельзя делать
Эксперт по уходу за кожей Кэролайн Хайронс предупредила о распространенной привычке принимать душ, которая может нанести вред коже.
Она предупредила о привычке мытья лица под горячим душем, которая может привести к разрыву капилляров из-за расширения кровеносных сосудов.
Такие факторы, как старение, воспалительные состояния, чрезмерное давление на кожу и повреждение солнцем, могут вызвать проблему, которая может привести к истончению кожи и уменьшению коллагена.
Лучше всего очищать лицо холодной или теплой водой вместо горячей.
"Если вода слишком горячая, то тело может это выдержать, а лицо - нет. У вас лопнут капилляры, появится красный румянец. Если вы выходите из душа, и ваши щеки красные и румяные, то нужно уменьшить температуру воды", - пояснила она.
Вместо этого Кэролайн рекомендует мыться спиной к струе води.
Вред для кожи
К тому же мытье лица горячей водой также может лишить кожу ее натуральных жиров, что приведет к сухости, раздражению и высыпаниям. Очищение лица нужной температуры нужно проводить утром и вечером.
"Это действительно сводится к элементарной гигиене. Мы тратим небольшую сумму на ночные продукты, которые восстанавливают, стимулируют и регенерируют нашу кожу, а затем принимаем горячий душ", - заявила она.
Для простого, но эффективного ухода за кожей стоит ежедневно использовать моющее средство и увлажняющий крем и SPF 50.
Чтобы улучшить текстуру, стоит использовать кислоты и ретиноиды, а для большего сияния добавляйте продукты, содержащие витамин С и масла для лица.
Ранее дерматолог называла 5 процедур для лица, которые никогда бы не сделала.
Также косметолог показывала упражнение, которое омолодит кожу.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.