ua en ru
Вс, 22 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Не делайте этого в душе: эксперт назвала ошибку, которая наносит вред лицу

Воскресенье 22 декабря 2024 18:18
UA EN RU
Не делайте этого в душе: эксперт назвала ошибку, которая наносит вред лицу Что нельзя делать во время приема душа (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Во время приема душа многие допускают распространенную ошибку, которая вредит коже. Речь идет об очищении лица в душе горячей водой.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Express.

Чего нельзя делать

Эксперт по уходу за кожей Кэролайн Хайронс предупредила о распространенной привычке принимать душ, которая может нанести вред коже.

Она предупредила о привычке мытья лица под горячим душем, которая может привести к разрыву капилляров из-за расширения кровеносных сосудов.

Такие факторы, как старение, воспалительные состояния, чрезмерное давление на кожу и повреждение солнцем, могут вызвать проблему, которая может привести к истончению кожи и уменьшению коллагена.

Лучше всего очищать лицо холодной или теплой водой вместо горячей.

"Если вода слишком горячая, то тело может это выдержать, а лицо - нет. У вас лопнут капилляры, появится красный румянец. Если вы выходите из душа, и ваши щеки красные и румяные, то нужно уменьшить температуру воды", - пояснила она.

Вместо этого Кэролайн рекомендует мыться спиной к струе води.

Вред для кожи

К тому же мытье лица горячей водой также может лишить кожу ее натуральных жиров, что приведет к сухости, раздражению и высыпаниям. Очищение лица нужной температуры нужно проводить утром и вечером.

"Это действительно сводится к элементарной гигиене. Мы тратим небольшую сумму на ночные продукты, которые восстанавливают, стимулируют и регенерируют нашу кожу, а затем принимаем горячий душ", - заявила она.

Для простого, но эффективного ухода за кожей стоит ежедневно использовать моющее средство и увлажняющий крем и SPF 50.

Чтобы улучшить текстуру, стоит использовать кислоты и ретиноиды, а для большего сияния добавляйте продукты, содержащие витамин С и масла для лица.

Ранее дерматолог называла 5 процедур для лица, которые никогда бы не сделала.

Также косметолог показывала упражнение, которое омолодит кожу.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Уход за кожей Здоровье Лицо
NEWS
"Быть во всех кабинетах". Зеленский поставил задачу украинским дипломатам на 2025 год
"Быть во всех кабинетах". Зеленский поставил задачу украинским дипломатам на 2025 год