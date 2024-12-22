Не делайте этого в душе: эксперт назвала ошибку, которая наносит вред лицу

Во время приема душа многие допускают распространенную ошибку, которая вредит коже. Речь идет об очищении лица в душе горячей водой.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Express .

Чего нельзя делать

Эксперт по уходу за кожей Кэролайн Хайронс предупредила о распространенной привычке принимать душ, которая может нанести вред коже.

Она предупредила о привычке мытья лица под горячим душем, которая может привести к разрыву капилляров из-за расширения кровеносных сосудов.

Такие факторы, как старение, воспалительные состояния, чрезмерное давление на кожу и повреждение солнцем, могут вызвать проблему, которая может привести к истончению кожи и уменьшению коллагена.

Лучше всего очищать лицо холодной или теплой водой вместо горячей.

"Если вода слишком горячая, то тело может это выдержать, а лицо - нет. У вас лопнут капилляры, появится красный румянец. Если вы выходите из душа, и ваши щеки красные и румяные, то нужно уменьшить температуру воды ", - пояснила она.

Вместо этого Кэролайн рекомендует мыться спиной к струе води.

Вред для кожи

К тому же мытье лица горячей водой также может лишить кожу ее натуральных жиров, что приведет к сухости, раздражению и высыпаниям. Очищение лица нужной температуры нужно проводить утром и вечером.

"Это действительно сводится к элементарной гигиене. Мы тратим небольшую сумму на ночные продукты, которые восстанавливают, стимулируют и регенерируют нашу кожу, а затем принимаем горячий душ", - заявила она.

Для простого, но эффективного ухода за кожей стоит ежедневно использовать моющее средство и увлажняющий крем и SPF 50.