Секреты молодости: 5 привычек, которых стоит придерживаться с 20 лет

Молодость - это не только о возрасте, но и об образе жизни. Названы привычки, которые стоит ввести в 20 лет, чтобы надолго сохранить энергию, молодость и жить долго.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating Well .

Будьте активными каждый день

Доктор медицинских наук Мелинда Стил рассказала, что быстрая прогулка, танцы или занятия любимым видом спорта укрепляют тело, обостряют ум и повышают настроение.

Физическая активность также может помочь чувствовать себя более уверенно, особенно когда дело доходит до ухода за собой и достижения ежедневных целей.

Исследование показало, что молодые взрослые, которые занимались физическими упражнениями по крайней мере дважды в неделю в течение шести месяцев, получили значительно более высокие результаты в тестах на самоэффективность, самооценку и осознание своего тела, чем те, кто вел сидячий образ жизни.

Кроме того, превращение физических упражнений в привычку означает, что вы, скорее всего, будете продолжать их с возрастом. Регулярные сердечно-сосудистые упражнения могут значительно снизить риск развития деменции и болезни Альцгеймера в старшем возрасте.

Наносите солнцезащитный крем

Наносить солнцезащитный крем ежедневно в свои 20 лет является обязательным для здоровой кожи на всю жизнь. Ультрафиолетовое облучение в молодом возрасте способствует появлению до 80% видимых признаков старения, таких как морщины, потеря эластичности, а также повышение риска рака кожи.

Ищите солнцезащитный крем, который обеспечивает широкий спектр защиты от UVA и UVB лучей.

Отдайте приоритет сну

Приоритет хорошего ночного сна - это одна из самых мощных вещей, которые можно сделать для укрепления здоровья и бодрости на долгие годы. Спать стоит от семи до девяти часов в ночь.

Дефицит сна вызывает мешки под глазами, из-за которых вы выглядите старше. Это также может увеличить риск несчастных случаев и негативно сказаться на вашем настроении, физическом и психическом здоровье.

Со временем плохой сон также может повысить риск нескольких хронических заболеваний, включая диабет, болезни сердца и рак.

Ешьте продукты для укрепления костей

Низкая костная масса вызвана многими факторами, а именно низкое потребление кальция и витамина D. Одним из продуктов питания, который содержит оба эти питательные вещества в больших количествах, является молоко .

Тем не менее, молочные продукты не всегда подходят для всех. Если вы не едите молочные продукты из-за аллергии или непереносимости, то существует много немолочных источников кальция, богатых витамином D, которые помогут получить питательные вещества, необходимые для поддержания костей.

Поменяйте пластиковые пищевые контейнеры

Одна из важных привычек, которую девушки должны принять в возрасте 20 лет для здорового долголетия - избегать использования пластика во время разогрева пищи.

Исследования показывают, что эндокринные разрушители, такие как бисфенол А (BPA) и фталаты в некоторых пластиковых контейнерах и упаковках, могут быстрее переноситься в пищу во время нагрева.