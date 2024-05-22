Топ-3 атмосферных итальянских фильма последних лет, которые стоит посмотреть

Итальянские фильмы - это истории с характером, перцем и узнаваемой атмосферой. С этим согласятся все киноманы.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас топ-3 атмосферных итальянских фильма последних лет, которые достойны просмотра.

"Химера"

Новый фильм уже много лет известного итальянского режиссера Аличе Рорвахер, журнал Rolling Stone называет одним из светил современного итальянского кино.

События разворачиваются в маленьком городке на побережье. Главный герой Артур (Джош О'Коннор, игравший в "Короне" и "Соперниках") возвращается домой и сталкивается с местной бандой расхитителей гробниц. У человека есть дар, который очень интересует черных археологов - умение чувствовать пустоту. Его сила помогает обогатиться, открывая в земле тайники древнего мира, но также приводит к неожиданным последствиям.

К слову, эта лента получила награду за Лучшую работу художницы-постановщицы и номинацию в категории "Лучший актер" на Премии Европейской киноакадемии 2023 года, а с 23 мая ее можно смотреть в украинских кинотеатрах.

"Мафія Мама"

Жизнь обычной домохозяйки из Америки в криминальном боевике 2023 кардинально меняется, когда после смерти итальянского дедушки она достает в наследство мафиозную империю.

Советник бывшего босса Бьянка (Моника Беллуччи) помогает Кристин (Тони Колетт) войти в курс событий и начать управлять таким специфическим семейным бизнесом. Ей придется справиться со многими вызовами, в том числе и собственными.

"Усі дороги ведуть до Риму", реж. Элла Лемхаген (2016)

Мэгги (Сара Джессика Паркер) вместе с несовершеннолетней дочерью уезжает в отпуск в Италию. Ее планы отдохнуть разрушаются из-за дочери, которая хочет бежать в США к своему парню, и неожиданной встрече. Женщина встречает бывшую любовь - Луку (Рауль Бова) с его эксцентричной матерью (Клаудия Кардинале).

Уже взрослые люди сбегают вместе в неизвестность, пока их преследуют на красном авто.