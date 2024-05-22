Топ-3 атмосферні італійські фільми останніх років, які варто подивитися

Італійські фільми - це історії з характером, перцем та впізнаваною атмосферою. З цим погодяться всі кіномани.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас топ-3 атмосферних італійських фільмів останніх років, які варті перегляду.

"Химера"

Новий фільм вже багато років відомої італійської режисерки Аліче Рорвахер, яку журнал Rolling Stone називає одним зі світил сучасного італійського кіно.

Події розгортаються у маленькому містечку на узбережжі. Головний герой Артур (Джош ОʼКоннор, який грав у "Короні" і "Суперниках") повертається додому та стикається з місцевою бандою розкрадачів гробниць. Чоловік має дар, який дуже цікавить чорних археологів - уміння відчувати порожнечу. Його сила допомагає збагатитися, відкриваючи в землі сховки давнього світу, але також призводить до неочікуваних наслідків.

До слова, ця стрічка отримала нагороду за Найкращу роботу художниці-постановниці та номінацію в категорії "Найкращий актор" на Премії Європейської кіноакадемії 2023, а з 23 травня її можна дивитися в українських кінотеатрах.

"Мафія Мама"

Життя звичайної домогосподарки з Америки у кримінальному бойовику 2023 року кардинально змінюється, коли після смерті італійського дідуся вона дістає в спадок мафіозну імперію.

Радниця колишнього боса Б'янка (Моніка Беллуччі) допомагає Крістін (Тоні Колетт) увійти в курс подій та розпочати керувати таким специфічним сімейним бізнесом. Їй прийдеться впоратися із багатьма викликами, в тому числі й власними.

"Усі дороги ведуть до Риму", реж. Елла Лемхаген (2016)

Меггі (Сара Джессіка Паркер) разом із неповнолітньою донькою їде у відпустку до Італії. Її плани відпочити руйнуються через доньку, яка хоче втекти в США до свого хлопця, та неочікувану зустріч. Жінка зустрічає колишнє кохання - Луку (Рауль Бова) з його ексцентричною матір'ю (Клаудія Кардінале).

Вже дорослі люди тікають разом у невідомість, поки їх переслідують на червоному авто.