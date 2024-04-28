5 новых фильмов, во время которых вы не сдержите слез

Иногда мы ищем фильмы, которые заствляют нас раскрыть все свои чувства и расчувствоваться от историй, которые мы там видим. И такие фильмы оставляют в памяти след и могут раскрыть нам жизнь с новых сторон.

Солнечное побережье

История фильма наполнена неожиданными поворотами и напряжением, которое держится до самой концовки. Она рассказывает о жизни группы людей, которые живут на берегу океана и борются со своими внутренними демонами и сложными взаимоотношениями.

Зрители пойдут вместе с героями по пути самопознания, открывая собственные тайны и учась преодолевать испытания.

Слезотворец

Сюжет разворачивается вокруг девушки, которая выросла в детском доме и мечтала как можно скорее его покинуть. И, казалось бы, в 17 ей наконец-то везет, ведь она попадает в семью Миллиганов.

Но она не единственный избранный ребенок семьи. Парень, по имени Ригель, имеющий противоречивую натуру, также входит в семью. Совместная жизнь с ним оборачивается серией боли и испытаний для Ники, но, несмотря на все трудности, она проявляет неожиданную тягу к Ригелю.

Музыка

Это новая, драматическая история любви, рассказывающая о начинающем творце, который должен смириться с неопределенным будущим, одновременно преодолевая давление любви, семьи и своей бразильской культуры.

Обычные ангелы

Настоящая душевная история, в центре которой раскрывается очень сложная жизненная судьба главной героини. Она сама должна преодолевать все препятствия, которые готовит для нее жизнь.

Женщина, которая ставит свои жизненные ценности на порядок ниже насущных потребностей своих близких и помогает другим спасать жизнь. Ее поступки трогают, заставляя зрителя по-настоящему задуматься над собственной жизнью и главными ее ценностями.

Фаворитка Миллера

В центре сюжета талантливая молодая писательница Каира Мир, которая получает творческую задачу от нового учителя Джонатана Миллера. И именно она запутывает их отношения и размывает границы. Картина рассказывает о неизбежном, неумолимом тяготении между мужчиной и девушкой, которые становятся как героями, так и злодеями в историях друг друга.

Способна ли интеллектуальная провокационная игра между преподавателем и его протеже разрушить карьеру и семью Миллера - покажет время.