5 очень крутых книг, ставших не менее крутыми фильмами и сериалами

Вопросы жизни и смерти, борьбы добра и зла всегда становились основой творчества мировых мастеров и выливались в литературные шедевры. Эти произведения до сих пор актуальны: их читают и экранизируют, а опыт ушедших поколений часто используют и сегодня.

РБК-Украина (проект Styler) подготовило подборку из 5 литературных бестселлеров от издательства #книголов и их киноадаптаций, которые точно заставят вас задуматься о реальности и откроют самые загадочные тайны, которые издавна интересовали человечество.

"Венера в меху"

Книга "Венера в меху" Леопольда фон Захер-Мазоха - это первая литературная попытка осмысления мазохизма как социального и сексуально-психологического феномена.

Автор утверждал, что произведение имело автобиографическую канву и было написано под впечатлением от его любовной истории.

Очень откровенный рассказ о физическом насилии сильной женщины над мужчиной, которое вызвало у обоих чувство удовольствия.

Обложка книги

Фильм "Венера в меху" в 2013 году снял культовый Роман Полянский.

Это французская камерная комедийная кинодрама по одноименной пьесе современного американского драматурга Дэвида Айвза, основанная на знаменитой повести австрийского писателя. Роли в картине исполнили Матье Амальрик и Эммануэль Сенье.

В январе 2014 года фильм выдвинули на соискание кинопремии "Сезар" в шести номинациях, однако, фильм получил премию только за лучшую режиссуру.

"Робинзон Крузо"

Шедевр Даниеля Дефо - это история о молодом и импульсивном юноше, который бросает вызов желаниям своих родителей и отправляется в путешествие по морям.

Однако вскоре его корабль попадает в беду и мужчина оказывается на отдаленном тропическом острове, где и проводит следующие 28 лет.

Обложка книги

По роману был снят увлекательный сериал "Крузо" в 2008 году. Главные роли исполнили Сэм Нил, Филипп Винчестер, Тонгай Арнольд Чириса и другие звезды.

Правда, в сериале главный герой провел на острове всего шесть лет, а не почти 30, как в романе Дефо.

"Тайны Арсена Люпена"

Книга Морис Леблан представляет собой сборник рассказов о приключениях легендарного джентльмена-грабителя Арсена Люпена.

Каждое из них - отдельная история, через которую читатель узнает главного героя, разоблачает его загадочные дела и невероятные поступки. Здесь - любовь, приключения и детективные расследования.

Сборник, переведенный на многие языки мира, стал классикой французской детективной литературы и получил широкое признание от читателей.

Обложка книги

Вдохновленный Арсеном Люпеном сериал впервые вышел на экраны в январе 2021 года. В центре истории оказывается Ассан Диоп, чья жизнь перевернулась с ног на голову, когда умер его отец, обвиненный в преступлении, которого не совершал.

Через четверть века Ассан, вдохновленный романами о знаменитом джентльмене-грабителе Арсене Люпене, планирует отомстить за своего отца. И частью его плана становится похищение музейного сокровища - бесценного колье Марии-Антуанетты.

"Грозовой перевал"

Книга Эмили Бронте - мистическая история об отношениях Кэтрин Эрншо и Хитклиффа, переживающих трагическую любовь.

В сюжете - темы социальной несправедливости и классовой борьбы. Следовательно, Бронте привлекает внимание читателя к неравенству в обществе, а своих героев автор анализирует, раскрывая их мотивы и внутренние конфликты.

Обложка книги

Фильм "Грозовой перевал" режиссера Андреа Арнольда вышел в 2011 году. Это история двух поколений семейных кланов Эрншо и Линтон и рокового проклятия двух влюбленных.

"Франкенштейн"

Культовый роман Мэри Шелли. Готический триллер-история преданного своему делу ученого.

Одержимый открытием причины зарождения, Виктор Франкенштейн создает новую жизнь из "украденных" частей тела. Измученное изоляцией и одиночеством, невинное существо планирует убийственную месть для своего создателя.

Бестселлер поднимает вопросы самой природы жизни и места человечества в мире.

Обложка книги

Фильм "Виктор Франкенштейн" с Дэниелом Рэдклиффом и Джеймсом Макевоем увидел свет в 2015 году.

Это кинолента о борьбе добра и зла. Рассказ о молодом ассистенте и ужасных преобразованиях ученого, который воплощает свои безумные замыслы, создает чудовище.