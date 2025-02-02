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Как выбрать идеальный зимний парфюм: главные советы для женщин

Воскресенье 02 февраля 2025 15:00
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Как выбрать идеальный зимний парфюм: главные советы для женщин Фото: Как выбрать идеальные духи на зиму (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Зима - это время, когда меняется не только гардероб, но и аромат, которым мы окутываем себя. В холодное время года легкие, свежие ароматы могут потеряться в морозном воздухе, поэтому стоит выбирать более насыщенные, теплые и глубокие духи.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как выбрать незабываемый аромат на зиму.

Какие ноты идеально подходят для зимы?

Зимой ароматы раскрываются по-другому, поэтому духи с глубокими, насыщенными нотами будут звучать лучше. Вот несколько основных категорий, которые идеально подходят для холодного сезона:

  • Восточные ароматы - ваниль, амбра, мускус и пачули добавляют теплоты и чувственности.
  • Древесные ноты - сандал, кедр, уд создают элегантный, стойкий шлейф.
  • Пряные акценты - корица, гвоздика, имбирь и шафран добавляют глубины и загадочности.
  • Гурманские ароматы - нотки какао, кофе, карамели и меда создают уютную, сладкую ауру.

Как правильно выбирать зимний парфюм?

Тестируйте ароматы в холодную погоду - зимой духи раскрываются иначе, чем летом.
Выбирайте более концентрированные формулы - духи (Parfum) или парфюмированная вода (Eau de Parfum) будут держаться дольше, чем туалетная вода (Eau de Toilette).

Наносите парфюм на теплые точки - запястья, шею, сгибы локтей - тепло вашего тела поможет аромату раскрыться.

Топ-5 зимних ароматов, которые стоит попробовать

  • Tom Ford Tobacco Vanille - идеальное сочетание ванили и табака для настоящих гурманов.
  • Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 - роскошный, многогранный аромат с нотами шафрана и амбры.
  • Dior Feve Delicieuse - теплый, похожий на десерт аромат с нотами тонки, ванили и какао.
  • Jo Malone Myrrh & Tonka - уникальный древесно-ванильный аромат с нотами мирры и миндаля.
  • Guerlain Spiritueuse Double Vanille - настоящий взрыв ванили и специй для холодных зимних вечеров.

Зимний парфюм - это не просто аромат, а часть образа, подчеркивающая вашу индивидуальность. Выбирайте теплые, насыщенные ноты, которые согреют в морозные дни и создадут волшебный шлейф!

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