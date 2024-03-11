Топ-10 самых роскошных образов с церемонии награждения Оскар 2024

Кто получил статуэтки Оскар 2024 года мы уже знаем, а теперь пора показать образы с красной дорожки, которые всех очаровали, особенно платья актрис.
РБК-Украина (проект Styler) собрала самые лучшие образы с церемонии и с восторгом в глазах демонстрирует их вам.
Для этой важной награды актриса выбрала длинное черное платье издалека бренда Verace, которое сияет издалека.
Марго Робби (фото: Getty images)
Как всегда, Гранде удивляет своими образами, и на этот раз она ошеломила публику нежно-розовым платьем от Giambattista Valli и показала стиль зефирки.
Ариана Гранде (фото: Getty images)
Леди Стоун покорила очаровательным платьем от Louis Vuitton в нежно-мятном цвете, а также роскошным желтым бриллиантом на шее.
Эмма Стоун (фото: Getty images)
В этот вечер Аня Тейлор-Джой в кутюрном платье от Dior напоминает настоящую русалку. Ее платье смотрится просто роскошно и сияет издалека.
Анна Тейлор-Джой (фото: Getty images)
Невероятная Ева Лонгория появилась на красной дорожке в платье от бренда Tamara Ralph в черном цвете.
Ева Лонгория (фото: Getty images)
Звезда "Дюны" для церемонии выбрала интересное платье в розово-серебристых цветах от Armani, которое само по себе напоминает яркий фейерверк.
Зендая (фото: Getty images)
Эмили Блант выбрала сияющее кутюрное платье в жемчужном оттенке от Schiaparelli.
Эмили Блант (фото: Getty images)
Флоренс появилась на церемонии в интересном серебристом платье с открытым декольте от Del Core.
Флоренс Пью (фото: Getty images)
Керри можно смело назвать мисс элегантностью и сдержанностью. Она надела платье в черно-белых тонах от Balenciaga.
Кэрри Маллиган (фото: Getty images)
Хейли выбрала невероятно нежное платье в мятном оттенке, которое полностью открывает зону декольте и имеет интересный дизайн в золотисто-мятных цветах.
Хейли Стенйнфилд (фото: Getty images)
Раньше мы рассказывали, кто взял Оскар 2024 года.
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