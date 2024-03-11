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Топ-10 самых роскошных образов с церемонии награждения Оскар 2024

Самые красивые образы на церемонии Оскар 2024 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Кто получил статуэтки Оскар 2024 года мы уже знаем, а теперь пора показать образы с красной дорожки, которые всех очаровали, особенно платья актрис.

РБК-Украина (проект Styler) собрала самые лучшие образы с церемонии и с восторгом в глазах демонстрирует их вам.

Марго Робби

Для этой важной награды актриса выбрала длинное черное платье  издалека бренда Verace, которое сияет издалека.

Марго Робби (фото: Getty images)

Ариана Гранде

Как всегда, Гранде удивляет своими образами, и на этот раз она ошеломила публику нежно-розовым платьем от Giambattista Valli и показала стиль зефирки.

Ариана Гранде (фото: Getty images)

Эмма Стоун

Леди Стоун покорила очаровательным платьем от Louis Vuitton в нежно-мятном цвете, а также роскошным желтым бриллиантом на шее.

Эмма Стоун (фото: Getty images)

Анна Тейлор-Джой

В этот вечер Аня Тейлор-Джой в кутюрном платье от Dior напоминает настоящую русалку. Ее платье смотрится просто роскошно и сияет издалека.

Анна Тейлор-Джой (фото: Getty images)

Ева Лонгория

Невероятная Ева Лонгория появилась на красной дорожке в платье от бренда Tamara Ralph в черном цвете.

Ева Лонгория (фото: Getty images)

Зендая

Звезда "Дюны" для церемонии выбрала интересное платье в розово-серебристых цветах от Armani, которое само по себе напоминает яркий фейерверк.

Зендая (фото: Getty images)

Эмили Блант

Эмили Блант выбрала сияющее кутюрное платье в жемчужном оттенке от Schiaparelli.

Эмили Блант (фото: Getty images)

Флоренс Пью

Флоренс появилась на церемонии в интересном серебристом платье с открытым декольте от Del Core.

Флоренс Пью (фото: Getty images)

Кэрри Маллиган

Керри можно смело назвать мисс элегантностью и сдержанностью. Она надела платье в черно-белых тонах от Balenciaga.

Кэрри Маллиган (фото: Getty images)

Хейли Стейнфилд

Хейли выбрала невероятно нежное платье в мятном оттенке, которое полностью открывает зону декольте и имеет интересный дизайн в золотисто-мятных цветах.

Хейли Стенйнфилд (фото: Getty images)

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