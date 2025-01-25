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История вашего рода может тянуться от князей: ищите свою фамилию в этом списке

Суббота 25 января 2025 08:00
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История вашего рода может тянуться от князей: ищите свою фамилию в этом списке Какие фамилии происходят от украинских князей (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Некоторые старинные украинские фамилии скрывают в себе благородное прошлое, которое уходит корнями к княжеским родам. Большинство этих фамилий можно встретить и в современной Украине. Может там есть и ваша?

Какие фамилии свидетельствуют о княжеских корнях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал академика Национальной академии наук высшего образования Петра Алексеевича Масляка.

Украинские фамилии не только отражают культуру и традиции, но и нередко несут в себе историческую память о социальном статусе их носителей. В частности, некоторые из них указывают на принадлежность к княжеским родам, сохраняя след древней благородства.

По словам ученого, такие фамилии часто имеют окончание "ий" или "ич", что подчеркивает их особую историческую значимость.

Например, Сангушко, Острожский и Сапега - это известные родовые имена, которые принадлежали представителям украинской княжеской элиты.

Вот список фамилий, имеющих княжеское происхождение:

  • Вишневецький
  • Виговський
  • Заславський
  • Корецький
  • Косаківський
  • Лукомський
  • Любомирський
  • Нимерович
  • Ружинський
  • Чорторийський
  • Чернецький
  • Хоткевич

Также существуют фамилии, которые указывают на происхождение господствующего класса, а это - господа, шляхта и князья. По данным историков, к таким фамилиям относятся: Шляхтич, Мостипан, Панич, Князевський, Боярський.

Ранее мы рассказывали, какие фамилии в древней Украине давали уважаемым людям.

А также вспоминали о, украинских фамилиях, которые в древности были редкими.

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