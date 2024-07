15 лучших бесплатных игр для ПК, не уступающих платным

Fortnite

Разработчик: Epic Games

Fortnite, возможно, уже не на пике своей популярности, но нельзя отрицать феноменального влияния, которое оказала королевская битва от Epic Games.

После быстрого ухода от оригинального режима "Спаси мир" Fortnite стал семейной альтернативой стремительно развивающемуся жанру "последний выживший", дополненной культовой механикой строительства.

С тех пор игра установила новый стандарт скорости изменений для развивающихся проектов, предлагая постоянно углубляющуюся сюжетную линию, амбициозные кроссоверы и внутриигровые виртуальные концерты, которые собирают миллионную аудиторию. При этом премиальная валюта "V-баксы" используется исключительно для косметических покупок.

Fortnite (фото: Epic Games)

League of Legends

Разработчик: Riot Games

League of Legends, начавшись с чего-то незначительного, быстро превратилась в одну из самых крупных игр мира и удерживает эту позицию уже много лет. Цель этой MOBA 5x5 проста - уничтожить вражескую базу, или Nexus, прежде чем они уничтожат вашу.

Однако, с более чем 150 чемпионами, вам предстоит изучить огромное количество информации. Кривая обучения довольно сложная, поэтому, если вы только начинаете, найдите чемпиона, который вам понравится, и сначала освойте его.

Как только вы преодолеете этот первоначальный барьер, вас ждет огромная мировая киберспортивная сцена, целые тома истории и постоянно меняющаяся соревновательная среда, в которой можно по-настоящему потеряться.

Премиальная валюта может помочь вам быстрее разблокировать новых персонажей, но в основном используется для покупки игроовых предметов.

League of Legends (фото: Riot Games)

Apex Legends

Разработчик: Respawn Entertainment

Действие игры разворачивается в том же мире, что и шутер с роботами Titanfall от студии Respawn. Игры Apex объединяют классический жанр королевской битвы с основанными на персонажах навыками hero shooter, в результате чего получается продукт, который сочетает в себе лучшее из обоих миров.

После небольшого затишья, Apex Legends сейчас находится в отличном положении, предлагая чрезвычайно разнообразный набор персонажей и ротацию из трех великолепно детализированных арен.

Apex Legends (фото: Electronic Arts)

Warzone 2

Разработчик: Infinity Ward

Warzone 2 - безусловно, одна из лучших игр серии Call of Duty. Она сочетает захватывающий экшен королевской битвы с уникальными элементами Call of Duty, создавая мультиплеерный шутер, не похожий ни на один другой.

Для выживания и победы вам понадобится продуманная тактика, а отдельный сюжетный режим DMZ подарит передышку от PvP-сражений, если захочется окунуться в повествовательное приключение.

Warzone 2 - определенно одна из лучших бесплатных игр для ПК на сегодняшний день, при условии, что у вас хватит места на жестком диске.

Warzone 2 (фото: Activision)

Counter-Strike 2

Разработчик: Valve

Новая эра тактического шутера от Valve прибыла – встречайте Counter-Strike 2! Он содержит все, за что мы полюбили CS:GO, и даже больше, заменяя его в Steam как ваш универсальный магазин многопользовательских шутеров.

С шестью игровыми режимами и множеством знакомых карт, которые вы вспомните как ветеран CS:GO, сейчас самое подходящее время погрузиться в одну из лучших бесплатных игр для ПК всех времен.

Counter-Strike 2 (фото: Valve)

Destiny 2: New Light

Разработчик: Bungie

Destiny 2: New Light - это бесплатная базовая версия игры, которая вместе с двумя ранними дополнениями доступна всем желающим. Вместе они предлагают первоклассную стрельбу от Bungie, множество соревновательных режимов и доступ к масштабной и амбициозной сюжетной линии.

Независимо от того, хотите ли вы превзойти своих противников в PvP, уничтожить орды врагов в PvE или просто заполучить самые крутые космические доспехи, в Destiny 2 вас ждут сотни часов развлечений.

Destiny 2: New Light (фото: Bungie)

EVE Online

Разработчик: CCP Games

EVE Online, приближающаяся к своему третьему десятилетию, может быть одной из старейших игр в этом списке, но она также предлагает один из самых глубоких и амбициозных игровых процессов на ПК - если вы готовы добиться успеха.

Масштабный космический симулятор от CCP - дом для одного из самых фасцинирующих игровых сообществ, которое вы только встретите, со своей собственной экономикой, воюющими политическими фракциями и ожесточенными космическими битвами, будто вырванными из фильма "Звездные войны".

Подписка за 14,99 долларов дает доступ к большему количеству кораблей и навыков, но новички могут бесплатно найти все необходимое для старта.

EVE Online (фото: CCP)

Runescape

Разработчик: Jagex

Runescape - это не просто пережиток середины нулевых, а до сих пор процветающая MMORPG, предлагающая как современную версию, так и классическую Old School для тех, кто скучает по временам до 2007 года.

Обе игры предоставляют огромное количество бесплатного контента в своих огромных мирах, но с платной подпиской вы получите гораздо больше возможностей.

К счастью, Runescape позволяет покупать подписку внутриигровой валютой, так что если вы готовы потратить много времени на новую MMORPG, это отличный способ начать бесплатно, осваивая навыки от молитвы до рыбалки и сражаясь с врагами - от простых гоблинов до огромных чудовищ, способных уничтожить мир.

Runescape (фото: Jagex)

Roblox

Разработчик: Roblox Corporation

Во времена своего появления Roblox можно было легко списать со счетов как очередную детскую игру с блоками, просто копирующую Minecraft. Но те времена давно прошли, и эта критика теперь совершенно неверна.

Помимо того, что Roblox является многомиллиардным проектом, который ежедневно привлекает десятки миллионов игроков, он также постепенно становится все более уважаемым инструментом для разработки игр, а также чрезвычайно популярной бесплатной игрой для ПК.

Самый яркий пример - это недавний выход на платформу Терри Каванаха, создателя VVVVVV, но уже много лет целый ряд разработчиков использует ее инструменты (и получает от них неплохой доход).

По мере того, как внимание к Roblox растет, его собственная разработка может стать увлекательным процессом, в котором стоит поучаствовать.

Roblox (фото: Roblox Corporation)

Halo Infinite

Разработчик: 343 Industries

Ранее платная серия игр Halo на Xbox казалась маловероятным кандидатом на переход к бесплатной модели на ПК. Но с релизом Halo Infinite все изменилось.

В то время как одиночная кампания остается платной, мультиплеер Halo Infinite полностью бесплатный. Он предлагает динамичный игровой процесс в чуть более аркадном стиле, чем Counter-Strike или Destiny.

Это не только одна из лучших игр серии Halo, но и определенно одна из лучших бесплатных сетевых шутеров на сегодняшний день.

Halo Infinite (фото: Xbox Game Studios)

Genshin Impact

Разработчик: miHoYo

Genshin Impact, один из самых громких хитов 2020 года, можно кратко охарактеризовать как аниме-версию The Legend of Zelda: Breath of the Wild, но это далеко не все, что может предложить игра.

Боевая система рассчитана на четырех игроков и позволяет мгновенно переключаться между персонажами, используя их стихийную магию для создания невероятных комбо. В свободное время вы можете исследовать огромный открытый мир Тейвата, взбираясь на скалы, планируя и плавая, чтобы раскрыть его многочисленные секреты.

Стиль микротранзакций Gacha понравится не всем, но это не мешает Genshin Impact быть одной из самых амбициозных бесплатных игр для ПК в этом списке.

Genshin Impact (фото: MiHoYo)

StarCraft II

Разработчик: Blizzard Entertainment

StarCraft 2, игра, которая, можно сказать, положила начало киберспортивному буму, поддерживает активную соревновательную сцену уже более десяти лет после своего первоначального выхода, доказывая, что она является крепким выбором среди лучших бесплатных игр для ПК.

Продолжая сюжет дополнения Brood War 1999 года к оригинальной игре, сиквел развивает эпическую космическую оперу Blizzard, знаменуя возвращение трех культовых фракций. Классическое повествование сочетается с невероятно глубоким тактическим геймплеем, создавая один из лучших образцов этого легендарного жанра.

Бесплатная версия предоставляет доступ ко всей одиночной кампании Wings of Liberty, а также к многопользовательским режимам, хотя дополнения Heart of the Swarm и Legacy of the Void являются платными частями истории.

StarCraft II (фото: Blizzard)

Rocket League

Разработчик: Psyonix

Сочетание футбола и радиоуправляемых автомобилей с ракетными двигателями могло бы показаться странным, но все сомнения мгновенно рассеялись после выхода Rocket League в 2015 году.

С тех пор первоначальная платная модель игры сменилась на бесплатную, финансируемую за счет косметических предметов, вдохновленных многочисленными кроссоверами, от Формулы-1 до Парка Юрского периода.

Помимо безупречного игрового процесса, благодаря которому предложение Psyonix стало одной из лучших гоночных игр, невероятно высокий порог мастерства и множество интересных дополнительных режимов гарантируют, что эта бесплатная игра для ПК в Epic Games Store увлечет вас на долгие годы.

Rocket League (фото: Psyonix)

War Thunder

Разработчик: Gaijin Entertainment

War Thunder - еще одна из лучших бесплатных игр для ПК. Она немного проще, чем хардкорные военные симуляторы, но если вы ищете воздушные бои или танковые сражения с настоящей глубиной, то здесь вас ждет огромное пространство для совершенствования навыков.

Игра угодит любителям наземных, воздушных и морских сражений. Вас ждет широкий набор техники разных эпох, начиная с прошлых столетий, охватывающий вооруженные силы ведущих мировых держав.

Детальная кастомизация позволит выбрать стиль игры, который подойдет именно вам, и по-настоящему доминировать над противниками.

Платный контент (DLC) предлагает ускоренный способ разблокировки новых машин, но их также можно получить за внутриигровую валюту. Это лишь одна из многих причин, по которой War Thunder входит в число лучших бесплатных игр для ПК.

War Thunder (фото: Gaijin Entertainment)

Crusader Kings 2

Разработчик: Paradox Development Studios

Crusader Kings 3, возможно, занял место своего старшего брата во главе рейтинга игр Paradox, но если вы ищете масштабную стратегию с ограниченным бюджетом, то это, безусловно, лучшее место для начала, а также одна из лучших бесплатных игр для ПК.

Базовая игра, которая позволит вам возглавить свое собственное владение в средневековой Европе, теперь полностью бесплатна.

Если вы хотите расширить этот уже превосходный опыт, то огромное количество дополнений к игре теперь доступно по подписке за 4,99 долларов в месяц. Но даже без всего этого дополнительного контента вас ждут сотни часов дипломатии, войн и интриг.

Crusader Kings 2 (фото: Paradox)