Показали обереги, которые дарили украинским военным в начале XX века (фото)

В начале ХХ века у украинцев появилась новая традиция - дарить специальные обереги ребятам, отправлявшимся на войну. Такие амулеты из бисера для парней плели любимые девушки, сестры или мамы. Военные носили их возле сердца - нередко действительно они спасали от вражеской пули.

Какие обереги дарили украинским военным век тому

"Котильоны - небольшие бисерные пятиугольники с петелькой наверху, которые девушки плели на счастье и дарили своим любимым, отправлявшимся на войну. Их воины вешали на левый нагрудный карманчик (ближе к сердцу). А когда шли в бой, то заворачивали внутрь. Когда пуля попадала в район сердца, часто застряла, наталкиваясь на вот эти бисерные обереги, которые, таким образом, спасли не одну жизнь", - объясняет этнограф.

По словам Шимчук, такими оберегами ребята часто хвастались друг перед другом. Мол, у кого котильон лучше, того девушка больше любит.

Котильон-оберег украинских военных ХХ ст. (фото: Facebook/Роксоляна Шимчук)

"Мы убеждены, что свое название этот бисерный оберег взял от одноименного древнего французского танца, который стал невероятно популярным на землях Гуцульщины, Буковины, Ополья и Западного Подолья конца ХІХ - начало ХХ века. Он напоминает вальс в ускоренном темпе. Танец положил начало, так называемым, "котильонным забавам", - пишет Шимчук.

Во время таких забав девушка дарила понравившемуся парню сделанное собственноручно украшение. За это, в благодарность, парень угощал ее конфетами.

Такой обряд декларировал взаимную симпатию и часто воспринимался в глазах общины, как образование пары. Позже котильоны в качестве оберегов девушки, сестры и матери дарили ребятам, отправлявшимся на войну.

Котильон-оберег украинских военных ХХ ст. (фото: Facebook/Роксоляна Шимчук)

"Каждый котильон был неповторим. В него вплетались растительные и геометрические орнаменты, украинская символика, гербы, инициалы воинов, птицы. Считалось, что птица призывает судьбу... Котильон первоначально дарился во время "котильованного вальса" или "котильонных забав", - добавляет эксперт.

Название танца, безусловно, намного древнее, чем название украинского атрибута начала ХХ века. Такая традиция зафиксирована исследователями только на территории западной Украины.

"Возможно, после этого рассказа кто-то из нынешней молодежи захочет повторить эту сентиментальную и теплую традицию", - отмечает Шимчук.

Котильон-оберег украинских военных ХХ ст. (фото: Facebook/Роксоляна Шимчук)