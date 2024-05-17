5 стандартных приложений на Android, которые нужно заменить

Современные смартфоны Android поставляются с предустановленными приложениями, которые могут выполнять самые разнообразные задачи - от отправки сообщений до редактирования фотографий. Однако многие пользователи часто сталкиваются с ограниченными возможностями или недостатками этих стандартных приложений.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о стандартных приложениях на Android, которые лучше всего заменить.

Файлы

Чем заменить: Google Files

Google Files - это файловый менеджер, разработанный компанией Google для устройств на базе Android. Приложение, первоначально запущенное в ноябре 2017 года, позже было переименовано в Google Files. Оно предназначено для облегчения управления файлами, освобождения места на устройстве и упрощения обмена файлами.

Основные особенности Google Files:

Освобождение места

Приложение предлагает пользователям рекомендации по удалению ненужных файлов, таких как кеши, дубликаты, неиспользуемые приложения, большие и временные файлы, что помогает освободить место на устройстве.

Поиск и управление файлами

Google Files позволяет легко находить и управлять файлами на вашем устройстве с помощью интуитивно понятного интерфейса. Приложение организует файлы по категориям, таким как "Изображения", "Видео", "Аудио" и "Документы".

Обмен файлами офлайн

Приложение поддерживает быструю и безопасную передачу файлов между устройствами без необходимости подключения к интернету. Эта функция использует технологию Wi-Fi Direct для обмена файлами, что делает его быстрым и удобным.

Интеграция с облачными хранилищами

Google Files может интегрироваться с различными облачными сервисами, такими как Google Drive, что позволяет пользователям загружать и скачивать файлы напрямую из облака.

Безопасность

Приложение обеспечивает высокий уровень безопасности при обмене файлами и управлении данными. Все передаваемые файлы шифруются, чтобы защитить вашу информацию от несанкционированного доступа.

Удобство использования

Приложение имеет простой и интуитивно понятный интерфейс, что делает его легким в использовании даже для тех, кто не обладает техническими знаниями.

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Google Photos

Чем заменить: Piktures Gallery

Piktures Gallery - это популярное приложение для управления фотографиями на устройствах Android. Оно разработано для того, чтобы упростить пользователям просмотр, организацию и редактирование своих фотографий и видео.

Piktures Gallery предлагает ряд полезных функций, которые делают его привлекательным выбором для тех, кто хочет улучшить стандартные возможности галереи своего устройства.

Основные особенности Piktures Gallery:

Понятный интерфейс

Piktures Gallery имеет удобный и простой в использовании интерфейс, который позволяет легко передвигаться по вашим альбомам и фотографиям.

Поддержка облачных сервисов

Приложение позволяет интегрироваться с популярными облачными сервисами, такими как Google Drive, Dropbox и OneDrive, что дает возможность просматривать и управлять фотографиями, хранящимися в облаке, прямо из приложения.

Конфиденциальность

Piktures Gallery включает функцию "секретный альбом", который защищен паролем или PIN-кодом, обеспечивая дополнительный уровень безопасности для ваших личных фотографий.

Редактирование фотографий

Приложение предлагает базовые инструменты для редактирования, такие как обрезка, поворот, настройка яркости и контрастности, что позволяет быстро и легко улучшить ваши снимки.

Поддержка форматов GIF и видео

Piktures Gallery поддерживает не только фотографии, но и анимированные GIF-файлы и видеоролики, что делает его универсальным инструментом для управления всеми вашими медиафайлами.

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Часы

Чем заменить: Будильник + таймер, секундомер (AMdroid)

AMdroid - это продвинутое приложение для будильника, доступное на устройствах Android. Оно предназначено для пользователей, которым нужны более гибкие и настраиваемые функции будильника, чем те, что предлагаются стандартными приложениями.

Основные особенности AMdroid:

Настраиваемые дни и периоды

Вы можете задавать будильники на определенные дни недели и периоды, что особенно полезно для сменного графика работы или занятий.

Интеллектуальное пробуждение

AMdroid включает функции для более плавного пробуждения, такие как постепенное увеличение громкости и мелодий, что помогает просыпаться более естественно.

Различные методы отключения будильника

Приложение предлагает различные способы отключения будильника, включая задачи и головоломки, которые помогут проснуться и активизировать мозг, например, математические задачи или сканирование QR-кодов.

Отложенный будильник

Возможность отложить будильник на заданный промежуток времени с несколькими настраиваемыми опциями, такими как длина интервала отсрочки и количество возможных отсрочек.

Статистика сна

AMdroid собирает данные о вашем сне и пробуждениях, предоставляя отчеты и аналитику, чтобы помочь вам понять и улучшить свои привычки сна.

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Камера

Чем заменить: Open Camera

Open Camera - это мощное приложение для камеры с открытым исходным кодом, доступное на устройствах Android. Оно разработано, чтобы предоставить пользователям широкий спектр возможностей для съемки фото и видео с множеством настроек и опций, которые часто отсутствуют в стандартных приложениях камеры.

Основные особенности Open Camera:

Продвинутые настройки камеры

Open Camera предлагает множество настроек, включая ручной контроль над экспозицией, балансом белого, ISO, фокусом и скоростью затвора, что позволяет пользователям точно настраивать параметры съемки.

Поддержка различных режимов съемки

Приложение поддерживает несколько режимов съемки, таких как HDR, панорамная съемка, ночной режим и серийная съемка, что делает его универсальным инструментом для различных сценариев съемки.

Функции для видео

Open Camera включает в себя функции для записи видео, такие как выбор разрешения и частоты кадров, запись видео в 4K, электронная стабилизация изображения (если поддерживается устройством) и возможность настройки битрейта.

Интерфейс и управление

Приложение имеет удобный и интуитивно понятный интерфейс. Пользователи могут настроить кнопки управления, использовать жесты и команды голосом для съемки, а также воспользоваться таймером и автоматическим снимком при обнаружении лиц.

Геотеги и данные GPS

Open Camera позволяет добавлять геотеги к фотографиям, используя данные GPS, что помогает отслеживать, где были сделаны снимки.

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YouTube

Чем заменить: YouTube Vanced

YouTube Vanced - это модифицированная версия официального приложения YouTube для Android, предоставляющая пользователям дополнительные функции и улучшения, которых нет в стандартном приложении.

Этот неофициальный клиент YouTube завоевал популярность благодаря ряду возможностей, которые делают просмотр видео более удобным и приятным.

Основные особенности YouTube Vanced:

Блокировка рекламы

Одной из самых востребованных функций YouTube Vanced является встроенная блокировка рекламы, что позволяет пользователям смотреть видео без прерываний на рекламу.

Фоновое воспроизведение

YouTube Vanced поддерживает воспроизведение видео в фоновом режиме, что позволяет продолжать слушать звук или смотреть видео даже при использовании других приложений или при выключенном экране.

Картинка в картинке (PiP)

Приложение поддерживает режим "картинка в картинке", позволяя пользователям сворачивать видео в небольшое окно и продолжать его просмотр, одновременно используя другие функции устройства.

Принудительное максимальное разрешение

YouTube Vanced позволяет пользователям принудительно устанавливать максимальное доступное разрешение для всех видео, даже если официальное приложение ограничивает его в зависимости от устройства или сети.

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Как установить YouTube Vanced

Vanced Manager

Для упрощения процесса установки и управления обновлениями, команда разработчиков YouTube Vanced создала приложение Vanced Manager. Оно позволяет легко устанавливать и обновлять YouTube Vanced и его необходимые компоненты, такие как MicroG (для входа в аккаунт Google).

MicroG

Поскольку YouTube Vanced не является официальным приложением и не поддерживает стандартный вход в Google-аккаунт, для использования функций входа и синхронизации необходимо установить MicroG - альтернативу сервисам Google Play.