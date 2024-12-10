Топ-10 фильмов, которые гуглили чаще всего. Самые популярные ленты года
Google уже обнародовал ежегодный отчет касательно того, какими были самые популярные поисковые запросы в Украине за 2024 год. В списке можно найти также и топ-10 фильмов, которые пользователи искали чаще всего.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в блоге Google пишет об этом подробнее.
"20 дней в Мариуполе"
Это документальный фильм о российской осаде Мариуполя в феврале-марте 2022 во время полномасштабного вторжения РФ в нашу страну. Лента принесла Украине первый "Оскар" и получила ряд других международных наград.
"Мыслями наизнанку-2"
А это продолжение легендарного анимационного хита от Pixar. Здесь главная героиня Райли сталкивается с другими эмоциями и переживает новые трудности своего взросления.
"Дюна 2"
В этом году вышло эпическое продолжение научно-фантастической саги. По сюжету Пол Атрид ведет восстание против империи, чтобы вернуть справедливость на пустынной планете.
"Солтберн"
А это психологический триллер, посвященный теме богатства, зависимости и темным секретам. Сюжет рассказывает о студенте, который погружается в жизнь одной зажиточной британской семьи.
"Субстанция"
Фантастический триллер рассказывает о загадочном веществе, которое способно изменять окружающий мир и даже людей, которые с ним взаимодействуют. Сюжет получился насыщенным и непредсказуемым.
"Веном 3"
Также люди гуглили эту ленту - о продолжении приключений Эдди Брока и его симбиоте Веноме. В третьей части появляется новый враг, ставящий под угрозу как судьбу людей, так и пришельцев.
"Люблю тебя ненавидеть"
Эта романтическая комедия знакомит зрителей с противоположностями, которые притягиваются. Главные герои на фоне своих постоянных непримиримых споров неожиданно влюбляются друг в друга.
"Ужасающий 3"
А это третья часть ужасов о жестоком клоуне Арта. Здесь поклонников ждут кровавые сцены и множество других жутких моментов. К просмотру такой ленты нужно быть готовым заранее.
"Дикий робот"
Анимационная история рассказывает о работе, который оказывается на дикой природе и осваивает для себя новую жизнь среди животных. Фильм исследует тему экологии и дружбы.
"Конотопская ведьма"
А это украинская фэнтезийная лента, основанная на одноименной повести Квитки-Основьяненко. Здесь магия, мистика и украинский колорит переплетаются в современной интерпретации, даря яркие кинематографические впечатления.
Также посмотрите эти 8 новогодних фильмов, которые зарядят вас праздничным настроением.
А также узнайте имена самых популярных звезд 2024 года по версии IMDb.