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Тоня Матвиенко назвала украинского рэпера, который отказался с ней записать дуэт

Тоня Матвиенко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Тоня Матвиенко призналась, что мечтала спеть в дуэте с рэпером Skofka, однако он был против.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости для программы "33 вопроса" на Люкс.ФМ.

Подробности

По словам дочери покойной Нины Матвиенко, когда она предложила артисту выпустить совместный трек, его команда заявила, что им не интересно сотрудничество с ней.

"Я бы хотела [дуэт] со Skofka, но он отказал мне. Мне передали послание от него, что неинтересно", - заявила Тоня.

 

Отметим, что Skofka, настоящее имя которого Владимир Самолюк, ворвался в музыкальную индустрию в 2021 году, выпустив дебютную песню Otaman вместе с украинским музыкантом Олегом Псюком.

Самые известные хиты рэпера - "Не забудемо і не пробачимо" и "Чути гімн".

Skofka (фото: instagram.com/skofka.ua)

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