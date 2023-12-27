Тоня Матвиенко назвала украинского рэпера, который отказался с ней записать дуэт

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По словам дочери покойной Нины Матвиенко, когда она предложила артисту выпустить совместный трек, его команда заявила, что им не интересно сотрудничество с ней.

"Я бы хотела [дуэт] со Skofka, но он отказал мне. Мне передали послание от него, что неинтересно", - заявила Тоня.

Отметим, что Skofka, настоящее имя которого Владимир Самолюк, ворвался в музыкальную индустрию в 2021 году, выпустив дебютную песню Otaman вместе с украинским музыкантом Олегом Псюком.

Самые известные хиты рэпера - "Не забудемо і не пробачимо" и "Чути гімн".

Skofka (фото: instagram.com/skofka.ua)