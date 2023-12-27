Тоня Матвієнко назвала українського репера, який відмовився з нею записати дует

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За словами доньки покійної Ніни Матвієнко, коли вона запропонувала артисту випустили спільний трек, його команда заявила, що їм не цікава співпраця з нею.

"Я б хотіла [дует] зі Skofka, але він відмовив мені. Мені передали послання від нього, що нецікаво", - заявила Тоня.

Зазначимо, що Skofka, справжнє ім’я якого Володимир Самолюк, увірвався у музичну індустрію у 2021 році, випустивши дебютну пісню Otaman разом з українським музикантом Олегом Псюком.

Найвідоміші хіти репера - "Не забудемо і не пробачимо" та "Чути гімн".

Skofka (фото: instagram.com/skofka.ua)