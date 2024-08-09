Котлетки из тунца: рецепт легкого блюда на ужин от Эктора из "МастерШеф"

Котлеты, которые могут стать отличным дополнением к ужину, можно готовить не только из мяса, но и рыбы. Например, из тунца и овощей, которые дополняют и разнообразят вкус рыбы.

О том, как готовить рыбные котлеты из тунца, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную Instagram-страницу шеф-повара.

Что нужно для котлет из тунца

Для того чтобы приготовить легкие рыбные котлеты, нужны следующие ингредиенты:

тунец - 1 баночка;

яйца - 2-3 шт.;

мука - 2-3 ст. л.;

лимонный сок - с половины лимона;

кабачок - 1 шт.;

морковь - 1 шт.;

лук - 1 шт.;

зелень - по вкусу;

растительное масло - для жарки;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу;

специи - по вкусу.

Как готовить котлеты из тунца

Для этих котлет не нужно покупать свежую рыбу - отлично подойдет консервированный тунец в баночке. Слейте с тунца жидкость, переложите рыбу в глубокую миску. Разомните комочки рыбы вилкой до однородной консистенции.

Помойте кабачок и морковь, снимите с моркови кожуру. После этого овощи нужно натереть на большой терке. Пересыпьте натертый кабачок и морковь в миску с тунцом, тщательно перемешайте ингредиенты вилкой.

Очистьте лук и нарежьте его на маленькие кубики. Зелень - укроп, петрушку, рукколу или базилик - необходимо помыть и измельчить. Измельченные продукты добавьте к тунцу и другим ингредиентам котлет.

Добавьте в рыбный фарш специи, соль и перец. Эти ингредиенты следует добавлять по своему вкусу. Если вы хотите сохранить вкус рыбы, то специй можно добавить как можно меньше, или не добавлять этот ингредиент вообще.

Из половинки лимона необходимо выжать сок и добавить его к рыбе. После этого немного перемешайте ингредиенты.

Разбейте в миску яйца, затем всыпьте муку. Еще раз тщательно перемешайте рыбный фарш для котлет до однородной консистенции.

Разогрейте на сковороде масло, в это время сформуйте из фарша котлеты. Обжарьте рыбные котлеты из золотистого тунца с каждой стороны. Подавать котлеты можно с пастой или овощным салатом.