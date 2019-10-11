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Знову штовхалася: помічниця Зеленського потрапила в новий скандал (відео)

STYLERЖиття    11.10.2019 - 18:19
Знову штовхалася: помічниця Зеленського потрапила в новий скандал (відео)
Юлія Мендель (РБК-Україна)

Прес-секретар Зеленського знову відзначилася своєю поведінкою на прес-конференції президента

Пресс-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель потрапила у черговий скандал. На цей раз до неї підійшла журналістка, щоб поставити питання президенту, але помічниця голови держави взяла її під лікоть і повела в бік. Про це повідомила сама учасниця цієї історії Юлія Забєліна на своїй Facebook-сторінці.

Інцидент стався на прес-конференції Володимира Зеленського, яка проходила на Kyiv Food Market.

"Загалом, прес-секретаря Зеленського Юлію Мендель попередні історії нічому не навчили.. Вчора я мала можливість познайомитися з нею ближче )) Вважала і вважаю, що прес-секретар президента повинен вести себе шанобливо по відношенню до журналістів. Про що я їй вчора і сказала", - написала Забєліна.

Відео: Юлія Мендель знову потрапила в скандал (facebook.com/yulia.zabelina.9)

В коментарях українці відзначили, що журналіст тепер відчула "тактильний контакт" з Юлією Мендель.

  • Так вона хвора на голову, сенс її обговорювати. Притисніть її у відповідь, та сильніше.
  • Звук погано чутно, але міміка балуваної принцески говорить сама за себе. Їй по*ер на вас всіх, у неї свій бал, і вона на ньому королева.
  • Оо, і ти відчула тактильний контакт з цією особливою.... я досі не можу забути, як Пендель мене підняла за талію і переставила... так, немає слів

Знову штовхалася: помічниця Зеленського потрапила в новий скандал (відео)Скріншот коментарів (facebook.com/yulia.zabelina.9)

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