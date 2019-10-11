Снова толкалась: помощница Зеленского угодила в новый скандал (видео)

Юлия Мендель (РБК-Украина)

Пресс-секретарь Зеленского снова отличилась своим поведением на прессконференции президента

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель угодила в очередной скандал. На этот раз к ней подошла журналистка, чтобы задать вопрос президенту, но помощница главы государства взяла ее под локоть и увела в сторону. Об этом сообщила сама участница этой истории Юлия Забелина на своей Facebook-странице.

Инцидент произошел на пресс-конференции Владимира Зеленского, которая проходила на Kyiv Food Market.

"В общем, пресс секретаря Зеленского Юлию Мендель предыдущие истории ничему не научили.. Вчера уже я имела возможность познакомиться с ней поближе )) Считала и считаю, что пресс-секретарь президента должен вести себя более уважительно по отношению к журналистам. О чем я ей вчера и сказала", - написала Забелина.

Видео: Юлия Мендель снова попала в скандал (facebook.com/yulia.zabelina.9)

В комментариях украинцы отметили, что журналист теперь ощутила "тактильный контакт" с Юлией Мендель.

Да она больная на голову, смысл её обсуждать. Толкните ее в ответ, да посильнее.

Звук плохо слышно, но мимика балованной принцесски говорит сама за себя. Ей по*ер на вас всех, у нее свой бал, и она на нем королева.

Оо, и ты испытала тактильный контакт с этой особой.... я до сих пор не могу забыть, как Пендель меня подняла за талию и переставила... да уж, нет слов

Скриншот комментариев (facebook.com/yulia.zabelina.9)