Помічниці Зеленського подарували намордник і повідок: з'явилися фото і відео

Юлія Мендель (фото: РБК-Україна)

Юлії Мендель нагадали про її неприпустиму поведінку

Прес-секретарю Володимира Зеленського Юлії Мендель принесли незвичайний подарунок - намордник і повідок. Такий презент став символічним нагадуванням про інцидент з журналістом програми "Схеми" Сергієм Андрушко, якого Мендель відштовхнула, не даючи підійти до президента.

Презент в Офіс президента приніс відомий український журналіст Сергій Грішин.

"Sergiy Grishyn приніс в ОП подарунок для прес-секретарки Зеленського Юлії Мендель - намордник", - написав Роман Скрипін в Facebook.

Юлії Мендель подарували намордник і повідок (фото: facebook.com/SKRYPIN.UA/)

Варто відзначити, що незважаючи на вимогу Національної спілки журналістів України, Юлія Мендель так і не вибачилася за свою брутальну поведінку, що порушила один з головних засад демократичного суспільства - свободу преси.

"Потрібно обмежити її спілкування з журналістами, тому що це небезпечно... Спочатку кричить, потім за руки хапає, а що буде далі?" - сказав Грішин.

Юлії Мендель подарували намордник і повідок (відео: YouTube/skrypin.ua)

А Данило Яневський під час зустрічі журналістів і блогерів в рамках ініціативи "Свободу не спинити" зазначив, що за всі роки незалежності жоден чиновник Адміністрації президента або прес-секретар не підняв руку на журналіста.

"Це абсолютно зухвалий, абсолютно ганебний, абсолютно неприпустимий кейс, і ми повинні висловитися на цю тему, наприклад, запустити хештег #Мендельгетьзполяни", - заявив Яневський.

Данило Яневський: Для всіх віслопуків і для всіх мавп, по всій країні, це є сигнал - що ви можете піднімати руку на журналіста. «Для всіх віслопуків і для всіх мавп, по всій країні, це є сигнал - що ви можете піднімати руку на журналіста». За всю історію Незалежності України, жоден прес-секретар, чи чиновник адміністрації президента, ніколи не піднімав руку на журналіста... Це абсолютно зухвалий, абсолютно ганебний, абсолютно неприйнятний кейс. І ми повинні, якщо ми себе поважаємо, висловитись на цю тему... ..І подумайте про те, що впаде в голову голові районної адміністрації, поліцейському, прокурора і так далі.. Данило Яневський Олексій Мустафін Roman Skrypin Опубліковано Свободу не спинити Середа, 2 жовтня 2019 р.

Журналісти вважають поведінку Юлії Мендель неприпустимою (відео: facebook.com/SvoboduNeSpynyty)